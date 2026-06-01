Claudio Baglioni posticipa il tour del 2026 al 2027 per problemi di salute

Il cantautore italiano Claudio Baglioni ha annunciato il rinvio del suo Grand Tour, previsto a partire dal 29 giugno 2026 a Venezia, a causa di una polmonite interstiziale acuta che lo ha colpito. In un messaggio su Instagram, Baglioni ha spiegato che la malattia richiede un periodo di riposo di 90 giorni e il recupero della piena funzionalità polmonare, indispensabile per i suoi concerti di tre ore. Nonostante il rammarico per il disagio arrecato ai fan, l'artista ha garantito che il calendario sarà mantenuto intatto e che il tour riprenderà nel 2027 con rinnovato entusiasmo.

Il concerto di Claudio Baglioni , inizialmente previsto per il 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia, è stato posticipato al 2027 a causa di problemi di salute dell'artista.

Il 1 giugno, Baglioni ha spiegato attraverso un video su Instagram di aver contratto una polmonite interstiziale acuta, che richiede circa 90 giorni di riposo e cure. La decisione di rinviare l'intero tour, denominato Grand Tour, è stata definita dolorosa ma necessaria per garantire la miglior performance possibile. Baglioni ha raccontato di aver inizialmente scambiato i sintomi per un'influenza fuori stagione, ma gli accertamenti hanno rivelato la condizione più grave.

Pur essendo uscito dalla fase più critica, deve ora recuperare la piena funzionalità polmonare, essenziale per sostenere concerti di tre ore con un repertorio impegnativo. Il tour, che avrebbe dovuto concludersi a Torino a settembre, sarà spostato di un anno mantenendo praticamente invariato il calendario. Baglioni ha espresso rammarico per il disagio causato ai fan che hanno già acquistato i biglietti, ma ha assicurato che l'organizzazione si occuperà dei rimborsi nel migliore dei modi.

Ha inoltre promesso che l'entusiasmo per il tour sarà rinnovato, forse con aggiunte e invenzioni, citando il verso della sua canzone 'La vita è adesso': 'Non c'è mai fine al viaggio anche se un sogno cade'. Il viaggio artistico continua e guarda al futuro con ottimismo





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