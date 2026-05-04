Claudio Infusi, 81 anni e ancora a correre: una vita dedicata allo sport e alla salute

La storia di Claudio Infusi, maratoneta, fisiatra e preparatore atletico, un esempio di passione, dedizione e amore per lo sport. A 81 anni continua a correre e a ispirare le nuove generazioni.

Claudio Infusi , 81 anni, un uomo straordinario con 215 maratone alle spalle, continua a correre e a ispirare. Attualmente si sta preparando per la Firenze-Faenza, una sfida di 100 chilometri, dimostrando una resistenza fisica e mentale incredibile.

Infusi non è solo un maratoneta, ma anche un fisiatra e docente, con una passione per la corsa che dura da 65 anni, iniziata nelle corse campestri delle scuole medie e proseguita all'università con il Cus Roma. La sua carriera è costellata di partecipazioni a maratone prestigiose come quelle di Roma, Boston e Berlino, oltre a essere un pilastro della Roma-Ostia, una competizione che ha corso ininterrottamente dal 1974.

Ricorda con affetto l'evoluzione della Maratona di Roma, da un percorso più semplice con 500 partecipanti a un evento di massa con oltre 38.000 corridori. La sua filosofia è chiara: la corsa è vita, salute e amore, un'attività che richiede impegno mentale e fisico, superando le difficoltà che si presentano lungo il percorso. Oltre alla sua carriera da maratoneta, Infusi ha avuto un ruolo significativo nel mondo del calcio. Per 32 anni è stato preparatore atletico della A.S.

Roma, contribuendo alla storica vittoria dello scudetto nella stagione 1982-1983 sotto la guida di Liedholm. Ha collaborato anche con la Lazio Atletica Leggera, diventando una figura di riferimento per numerosi atleti. Il suo ingresso alla Roma avvenne in modo inaspettato, grazie alla fiducia del presidente Dino Viola, che gli offrì un'opportunità senza garanzie economiche. Da lì, iniziò un percorso di successi, culminato con la vittoria del torneo di Viareggio e del campionato Primavera.

Successivamente, entrò a far parte della prima squadra, continuando a formarsi con un supercorso di preparatore atletico a Coverciano, senza mai abbandonare il suo ruolo di fisiatra specializzato nella riabilitazione in acqua. Ha lavorato con leggende del calcio come Bruno Conti, Falcao, Cerezo, Pruzzo e Ancelotti, contribuendo alla loro preparazione fisica e al loro successo. Infusi sottolinea l'importanza di rendere lo sport accessibile a tutti, soprattutto ai giovani.

Lamenta la mancanza di infrastrutture sportive nei quartieri, come piste ciclabili, palestre e piscine, che costringono i ragazzi a trascorrere troppo tempo in casa, attaccati ai cellulari. Il suo consiglio è di provare diverse discipline sportive, come camminare, andare in palestra, giocare a pallacanestro, nuotare o pallavolo, per scoprire la passione per l'attività fisica. Nonostante l'età, Infusi continua a correre, partecipando a competizioni come i 100 chilometri del Passatore e la marcia longa da Moena a Cavalese.

Il suo obiettivo è continuare a correre fino a 90 anni, portando avanti il suo messaggio di salute, amore e vitalità. Testimonial del Rotary Club Roma, Infusi incarna i valori dello sport e dell'impegno, ispirando le nuove generazioni a vivere una vita attiva e sana. La sua esperienza e la sua passione lo hanno reso una leggenda, soprannominato 'Mister Roma-Ostia' per la sua partecipazione a tutte le 50 edizioni della mezza maratona





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