Claudio Insegno e Stefano Minotti si uniscono civilmente in una cerimonia piena di emozioni e volti noti dello spettacolo

Celebrazione dell'unione civile tra l'attore Claudio Insegno e il compagno Stefano Minotti, con la presenza di numerosi personaggi famosi e un intervento di Steven Spielberg sull'empatia.

Il Disclosure Day ha visto una celebrazione intensa ed emozionante, con un'intervista a Steven Spielberg che ha sottolineato l'importanza dell'empatia come superpotere necessario, ma la notizia principale riguarda l' unione civile tra Claudio Insegno e Stefano Step Minotti.

La cerimonia, svoltasi in un'atmosfera di gioia e affetto, ha riunito numerosi amici e parenti, testimoniata dalle foto e dai video condivisi sui social. Claudio Insegno, attore, regista e doppiatore, e Stefano Minotti, aiuto regista e sceneggiatore teatrale, hanno celebrato sette anni di relazione. Il conduttore ha evidenziato che l'amore si misura nelle emozioni quotidiane, nelle risate e nelle piccole follie.

I testimoni sono stati Monica Ward e Giulio Pangi per Insegno, e Luca Minotti con la madre Romina e l'amico Alessio Bellani per Minotti; le fedi sono state portate da Burt, il loro cane. Alla cerimonia hanno partecipato molte personalità dello spettacolo come Tosca, Giancarlo Magalli, Pierfrancesco Pingitore, Justine Mattera, Antonella Elia, Gabriella Labate, Nina Soldano, Massimo Di Cataldo, Arturo Brachetti, Riccardo Polizzi Carbonelli, Giampiero Ingrassia, Imma Battaglia, Angela Melillo, Barbara Foria e Milena Miconi, che ha dedicato un toccante post.

La coppia si è conosciuta all'uscita di un teatro dove Claudio dirigeva un musical e da allora non si è mai separata





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