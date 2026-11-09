Cleary Gottlieb rinnova il team italiano con nomine partner e senior counsel

Cleary Gottlieb rafforza la presenza in Italia con nuove nomine a Roma e Milano, ampliando le competenze in arbitrato e corporate law per il mercato legale italiano.

Un'ondata di cambiamenti strategici sta coinvolgendo gli studi legali italiani e internazionali, con particolare riferimento alle mosse operative anticipatrici del 2027. Il mercato legale italiano, noto per la sua complessità e dinamicità, registra un intenso fermento in questo scorcio di fine anno, caratterizzato da promozioni interne, acquisizioni di talenti e riposizionamenti geografici delle practice più influenti.

La operazione più corposa di questo periodo di transizione vede come protagonista assoluto Cleary Gottlieb, che sta ristrutturando il proprio organico per adattarsi alle crescenti esigenze dei clienti globali operanti in Italia. Lo studio legale internazionale ha avviato una serie di nomine chiave che toccano sia la sede di Roma sia quella di Milano, indicando una volontà chiara di espandere le competenze in settori ad alto valore aggiunto come l'arbitrato internazionale e il diritto societario.

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Nomine strategiche nella sede romana dello studio

Cleary Gottlieb ha integrato nuovi professionisti nella sua sede romana, rafforzando la posizione nello dispute resolution e nella regolazione dei mercati. Un partner entrato nello studio nel 2005 vanta oltre vent'anni di esperienza nel dipartimento di International dispute resolution, portando con sé una competenza consolidata nella gestione di controversie complesse.

Un altro professionista, entrato in Cleary Gottlieb nel 2002, si è specializzato in diritto europeo e italiano della concorrenza, nonché in diritto dei consumatori e nella regolazione dei mercati digitali. Questa figura è fondamentale per accompagnare le imprese nell'adempimento agli obblighi normativi in un panorama europeo sempre più integrato e rigoroso.

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Un ulteriore arrivo, avvenuto nel 2009 presso la sede di Roma, assiste clienti italiani e internazionali in contenziosi complessi dinanzi ai giudici amministrativi italiani e alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Questa competenza istituzionale è diventata sempre più critica per gli operatori economici che operano nel mercato unico.

Rafforzamento della sede milanese e dell'arbitrato

La sede milanese di Cleary Gottlieb ha effettuato una mossa di grande impatto con la nomina di Giacomo Rojas Elgueta a partner e co-responsabile del team globale di International Arbitration. Egli guiderà il team insieme a Hussein Haeri KC e Floriane Lavaud, figure di rilievo nel panorama dell'arbitrato internazionale.

Con la promozione di Rojas Elgueta entra nello studio anche l'associate Benedetta Mauro. Il professionista arriva da Chiomenti, dove guidava la practice di arbitrato internazionale, portando con sé una reputazione consolidata e una rete di clienti significativa. La sua presenza sarà operativa presso la sede di Milano, contribuendo a consolidare l'expertise dello studio nelle procedure arbitrali transfrontaliere.

Competenze societarie e mercati finanziari

Oltre alle nomine di partner, Cleary Gottlieb ha arricchito il proprio team con l'arrivo di Bonotto in qualità di of counsel. La sua entrata amplia significativamente le competenze dello studio nel diritto societario e nei mercati finanziari, settori strategici per la crescita dello studio stesso.

Bonotto assiste società quotate e non quotate nella gestione ordinaria e nelle operazioni straordinarie. Si occupa in particolare di statuti, corporate governance e compliance, fornendo supporto cruciale agli amministratori nelle sfide quotidiane di regolamentazione e trasparenza.

Il contesto operativo in cui operano questi nuovi arrampi include anche figure con una consolidata esperienza in operazioni di M&A italiane e cross-border. Tali professionisti assistono sia fondi di private equity sia investitori strategici, gestendo transazioni che definiscono la struttura del mercato industriale italiano.

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Allo stesso modo, la competenza in operazioni di finanziamento, sia italiane che internazionali, rappresenta un pilastro della offerta professionale. In particolare, si fa riferimento a operazioni di acquisition e leveraged finance, finanziamenti sindacati e ristrutturazioni del debito, servizi richiesti da imprese in fase di espansione o di ristrutturazione finanziaria.

Impatto sul mercato legale e prospettive future

Queste mosse di Cleary Gottlieb si inseriscono in un trend più ampio di trasformazione degli studi legali, che devono bilanciare l'innovazione tecnologica con la necessità di servizi legali di altissima qualità. L'integrazione di talenti internazionali e la focalizzazione su aree di diritto in rapida evoluzione, come i mercati digitali e l'arbitrato, sono strategie chiave per mantenere la competitività.

Per i clienti italiani e internazionali, questo significa avere accesso a team multidisciplinari capaci di affrontare le sfide legali complesse con un approccio integrato. La presenza di esperti in diritto della concorrenza, arbitrato e corporate governance in sedi strategiche come Roma e Milano facilita l'interazione con le autorità locali e le istituzioni europee.

Il mercato legale italiano continua a evolversi rapidamente, con studi che competono per attrarre i migliori talenti e offrire servizi sempre più sofisticati. Le nomine di Cleary Gottlieb riflettono questa dinamica, segnalando una fase di espansione e consolidamento delle pratiche legali specialistiche nel paese.

In conclusione, le novità operative nello studio internazionale rappresentano un segnale chiaro di fiducia nel potenziale del mercato legale italiano. La combinazione di esperienza pregressa dei nuovi arrivi e la struttura globale dello studio crea un ambiente ideale per supportare le imprese nella loro crescita e nella gestione dei rischi legali in un contesto globale sempre più interconnesso.