Cleveland Meredith arrestato per minacce ai giudici dopo la grazia di Trump

L'uomo graziato da Donald Trump per il 6 gennaio è stato arrestato per aver minacciato di morte i giudici federali coinvolti nei casi della rivolta al Campidoglio.

Cleveland Meredith, un uomo di 58 anni originario di Sautee Nacoochee in Georgia, è stato arrestato dalle autorità federali e accusato di aver formulato gravi minacce contro i magistrati che hanno gestito i procedimenti legali legati all'assalto al Campidoglio del 2021. Questa nuova vicenda giudiziaria riguarda uno dei oltre 1.500 individui che avevano ricevuto una clemenza presidenziale da parte di Donald Trump dopo essersi dichiarati colpevoli di reati connessi alla rivolta del 6 gennaio 2021.

Minacce Online e Richiesta di Detenzione

Meredith è stato incriminato in una denuncia penale presentata presso il tribunale federale di Atlanta e resa pubblica lunedì, con l'accusa specifica di aver minacciato di giustiziare i giudici che presiedevano i casi relativi agli eventi del 6 gennaio. Secondo quanto riportato negli atti processuali, Meredith aveva pubblicato un messaggio su Facebook ad aprile in cui affermava esplicitamente che tutti i giudici federali coinvolti sarebbero stati eliminati.

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I pubblici ministeri, nel richiedere la detenzione immediata dell'imputato, hanno evidenziato come il residente della Georgia avesse pubblicato diverse settimane prima numerosi messaggi minacciosi e preoccupanti che incitavano apertamente alla violenza. Queste pubblicazioni erano state diffuse nel contesto delle elezioni di medio termine statunitensi, che si stavano svolgendo martedì 3 novembre.

Post Controversi e Cronologia degli Eventi

Uno dei post più inquietanti, risalente al 6 ottobre secondo le accuse dei procuratori, conteneva un avvertimento ai sostenitori politici riguardo alle elezioni imminenti. Meredith scrisse in quel messaggio che i plotoni di esecuzione sarebbero entrati in azione mercoledì 4 novembre 2026, invitando gli elettori a assicurarsi di essere dalla parte giusta durante lo scrutinio dei voti.

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La storia legale di Cleveland Meredith risale alla sera del 6 gennaio 2021, quando si recò in auto a Washington, DC, portando con sé armi da fuoco pesanti e munizioni. Gli atti d'accusa originali documentano che Meredith trasportava una pistola, un fucile, 2.500 colpi di munizioni e dieci caricatori di grande capacità durante il suo viaggio verso la capitale americana.

Il Passato Giudiziale e La Grazia Presidenziale

Durante la permanenza a Washington, le autorità sostengono che Meredith abbia inviato un messaggio a un familiare in cui dichiarava la sua intenzione di uccidere Nancy Pelosi, allora presidente democratica della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. Questo gesto faceva parte del tentativo fallito di impedire la certificazione congressuale della vittoria elettorale del 2020 di Joe Biden.

Nel 2021, Meredith si era dichiarato colpevole di aver formulato minacce interstatali ed era stato condannato dal giudice distrettuale statunitense Amy Berman Jackson a 28 mesi di reclusione. Successivamente, ha beneficiato della grazia concessa da Donald Trump quando questi è tornato alla carica presidenziale nel gennaio 2025, segnando un precedente controverso nella gestione giuridica degli eventi del 6 gennaio.