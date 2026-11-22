La recensione di Le nuove disavventure di Cliff Booth: Brad Pitt torna protagonista sotto la regia di David Fincher. Analisi del film ambientato nel 1977 a Los Angeles e del suo approccio all'intrattenimento.

Il nuovo lungometraggio intitolato "Le nuove disavventure di Cliff Booth" presenta una combinazione artistica che lancia subito segnali di grande prestigio. La regia è affidata a David Fincher, mentre la sceneggiatura e la creazione del personaggio sono opera di Quentin Tarantino. Il ruolo principale, quello dello stuntman Cliff Booth, è interpretato dall'attore Brad Pitt, confermando la sua capacità di incorniciare figure iconiche del cinema contemporaneo. Questo progetto, firmato dalla recensione di Federico Gironi, promette di esplorare la figura del protagonista con una profondità narrativa mai vista prima.

La scelta del regista e il tono del film

La decisione di non affidare la regia a Tarantino, pur avendo scritto lui la storia, ha permesso di introdurre un tono romantico-malinconico nuovo per il franchise. Brad Pitt appare in questa nuova veste come un personaggio estremamente affascinante, capace di attrarre lo spettatore fino alla fine della proiezione. L'atmosfera del film suggerisce quasi di uscire dalla sala e accendere una sigaretta per imitare lo stile del protagonista. Questa direzione artistica si discosta dalle opere precedenti, mostrando una maggiore maturità nel trattamento dei temi e dei personaggi centrali.

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L'ambientazione a Los Angeles nel 1977

La narrazione si svolge interamente nel giugno del 1977, con lo scenario principale che è Los Angeles, e in particolare Hollywood. Il film offre una descrizione dettagliata dei quartieri, delle aree urbane e dei nomi delle strade, oltre al susseguirsi preciso dei giorni. La storia si apre nella storica sala cinematografica acquistata da Tarantino, che programma pellicole di grande fascino. Cliff Booth entra in scena in veste di proiezionista, mostrando al pubblico un film di fantascienza blaxploitation interpretato da Samuel L. Jackson e Yahya Abdul-Mateen II. Quest'ultimo recita il ruolo di "Hot Rod" Harrison, un personaggio che riappare successivamente nella trama principale.

Cliff Booth come fixer di Hollywood

Oltre ai ruoli di barman, pilota di demolition derby e attore di film per adulti, Cliff Booth lavora come fixer specializzato. Questa figura professionale è incaricata di risolvere problemi imbarazzanti per divi e nomi noti dell'industria cinematografica. Una parte centrale della trama ruota intorno all'attore televisivo Charlie Peters, interpretato da un attore non specificato nel testo originale, che ha urgente bisogno dei servizi di Cliff. La connessione tra questi due personaggi si intreccia con la presenza di due gangster filippini silenziosi e sanguinari che minacciano i quartieri di Los Angeles, creando un contesto di tensione costante.

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Il ruolo di Karen e la visione del cinema

Karen, agente di un divo della televisione, assume Cliff Booth per i suoi talenti speciali nel risolvere crisi. Prima di diventare un'agente, Karen è stata una critica cinematografica, incaricata di recensire per una gazzetta commerciale di provincia. La sua definizione del cinema è diretta e pragmatica: il cinema è un hamburger, non arte. Secondo questa visione, l'intrattenimento artistico non deve essere confuso con l'arte alta, che è qualcosa di diverso. Solo i cinefili più ossessivi potrebbero considerare l'hamburger come un'opera d'arte complessa, ma per la maggior parte rimane semplicemente intrattenimento.

La trama e le relazioni personali

La trama tradizionale lascia spazio a digressioni, luoghi e situazioni che definiscono l'atmosfera del film. Le sottotrame più interessanti riguardano l'attrazione istantanea tra Cliff e Karen, esplorata in tutte le sue accezioni possibili. Un altro punto focale è il rapporto tra Cliff e suo padre, un attore di seconda categoria della Hollywood degli anni Cinquanta interpretato da Peter Weller. Questo padre anziano e burbero completa il quadro familiare del protagonista, aggiungendo strati di complessità psicologica. Il risultato è un film che privilegia il carattere e l'atmosfera rispetto a una struttura narrativa rigida.