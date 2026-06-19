Clima e cronaca: il difficile cammino verso la COP31 e la spettacolarizzazione mediatica

Il vertice di Bonn non scioglie i nodi sui finanziamenti climatici, mentre il caso Garlasco riaccende il dibattito sulla responsabilità dei media nella copertura dei delitti.

Il negoziato intermedio tra la COP30 di Belem e la prossima COP31 di Antalya si è rivelato un ennesimo banco di prova per la diplomazia climatica.

A Bonn, in Germania, i delegati dei 197 Paesi firmatari della Convenzione ONU sul clima si sono confrontati per settimane, ma il risultato è stato deludente. L ultima Conferenza in Brasile era già stata criticata per un testo finale che evitava qualsiasi tabella di marcia per l eliminazione dei combustibili fossili.

A Bonn, la situazione non è migliorata: le riunioni preparatorie per la COP31 hanno evidenziato le profonde divisioni tra Paesi industrializzati e in via di sviluppo, mentre i dati scientifici continuano a lanciare allarmi sul superamento irreversibile della soglia di 1,5 gradi. La frustrazione degli scienziati e delle delegazioni dei Paesi più vulnerabili è palpabile: invece di agire con urgenza, si sono consumate estenuanti battaglie semantiche, con alcune delegazioni legate ai produttori di idrocarburi che hanno insistito per diluire o mettere in dubbio i testi scientifici ufficiali nei documenti preparatori per la prossima conferenza.

Il nodo centrale rimane quello dei finanziamenti. Molti commentatori descrivono il dibattito come un gioco di rimpalli tattici, dove i Paesi più industrializzati insistono per allargare la base dei donatori a economie emergenti come la Cina, mentre i Paesi in via di sviluppo pretendono risorse concrete e certe per realizzare la transizione energetica. Bonn non ha sciolto questo nodo, lasciando la strada verso Antalya in salita e priva di una reale struttura finanziaria.

Senza impegni vincolanti sui tagli alle emissioni a livello nazionale, i cosiddetti piani NDC, i vertici intermedi rischiano di trasformarsi in semplici annunci politici piuttosto che in motori di vera attuazione. Il testo negoziale consegnato alla presidenza turca è ancora troppo frammentato, e la diplomazia dei piccoli passi non riesce a tenere il passo con la velocità del riscaldamento globale.

A novembre, la Turchia dovrà dimostrare che gli obiettivi di Parigi sono ancora raggiungibili, ma questo richiede non solo dichiarazioni ambiziose, ma meccanismi operativi, finanziamenti concreti e un processo negoziale inclusivo. Parallelamente, in Italia la cronaca nera torna a far discutere con il caso Garlasco e il ricovero della madre di Andrea Sempio, al centro di un rinnovato interesse mediatico.

Luigi Manconi, sociologo e politico, ha lanciato un grido di dolore contro la spettacolarizzazione della cronaca nera, sottolineando come media e pubblico condividano la responsabilità di un consumo del delitto divenuto fenomeno di massa. Il caso Garlasco, con le sue vicende processuali e i suoi risvolti privati, viene esposto senza limiti, trasformando le vite delle persone coinvolte in un prodotto da intrattenimento. Manconi invita a una riflessione collettiva: è giusto che il dolore diventi spettacolo?

La risposta, per molti, è no, ma il sistema mediatico sembra incapace di fermarsi. In un'epoca in cui l'informazione corre veloce, il confine tra diritto di cronaca e rispetto della dignità umana si assottiglia sempre di più, e casi come quello di Garlasco diventano simboli di una deriva difficile da arginare





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