Climber 32enne muore precipitando per 30 metri al Massiccio delle Pope

Un alpinista di 32 anni è morto dopo essere caduto per 30 metri lungo la via Livanos, nel Massiccio delle Pope. Il compagno di cordata ha assistito alla scena e ha lanciato l'allarme. Il Soccorso alpino trentino ha recuperato il corpo.

Tragedia in montagna questa mattina sul Massiccio delle Pope, in Trentino. Un climber di 32 anni ha perso la vita dopo essere precipitato per circa 30 metri mentre stava affrontando il secondo tiro della via Livanos, una delle arrampicate classiche della zona.

L'uomo, che stava procedendo da primo di cordata, è caduto superando il compagno che lo assicurava in sosta, schiantandosi sulle rocce sottostanti. Il volo è stato fatale: quando i soccorritori sono giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La zona del Massiccio delle Pope è una delle mete più ambite dagli arrampicatori di tutto l'arco alpino, con pareti che offrono percorsi di vari gradi di difficoltà.

La via Livanos, in particolare, si snoda su roccia dolomitica e richiede una buona preparazione tecnica e fisica. Il tratto in cui è avvenuto l'incidente, il secondo tiro, presenta passaggi delicati e esposti. Secondo le prime ricostruzioni, il climber potrebbe aver perso l'appoggio in un punto critico, senza che il compagno, intento ad assicurarlo dalla sosta, potesse intervenire efficacemente. La dinamica è al vaglio degli inquirenti per chiarire eventuali responsabilità o carenze nelle attrezzature.

L'allarme è stato lanciato dal compagno di cordata intorno alle 11.40, che ha immediatamente contattato il 112. La Centrale unica di emergenza ha disposto l'intervento dell'elicottero del Soccorso alpino trentino. Il tecnico di elisoccorso e il medico, sbarcati in parete, hanno purtroppo potuto solo confermare il decesso del giovane alpinista. Successivamente, l'elicottero ha trasportato altri due soccorritori della stazione Centro Fassa per il recupero della salma e per portare in sicurezza il compagno, sconvolto dall'accaduto.

Le operazioni sono state complesse a causa della conformazione della parete, ma si sono concluse in tarda mattinata. Il responsabile del Soccorso alpino trentino ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia e agli amici, sottolineando l'importanza di una corretta valutazione dei propri limiti e delle condizioni ambientali.

'Ogni uscita in montagna va preparata con cura, e anche i più esperti possono incorrere in imprevisti,' ha dichiarato. 'Il nostro pensiero va al giovane alpinista e al suo compagno, che dovrà convivere con il trauma di aver assistito alla tragedia. ' La via Livanos, situata nel Massiccio delle Pope, è nota per essere una scalata tecnica e impegnativa, frequentata da arrampicatori esperti.

Nonostante l'attrezzatura moderna e le misure di sicurezza, incidenti come questo ricordano quanto l'alpinismo sia uno sport che comporta rischi intrinseci. Le cause della caduta sono ancora in fase di accertamento, ma non si esclude che un errore di valutazione o una presa instabile possano aver provocato la disgrazia. La comunità degli arrampicatori è in lutto per la perdita di un giovane appassionato, mentre il Soccorso alpino rinnova l'invito alla massima prudenza in montagna.

Il massiccio, con le sue pareti verticali e i suoi itinerari storici, continuerà ad attrarre alpinisti, ma questo tragico evento servirà a ricordare che ogni scalata va affrontata con il giusto mix di passione, rispetto e preparazione





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