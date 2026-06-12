Close the Gap: a Roma una piazza per l'educazione alle relazioni contro la violenza di genere

La campagna Coop sull'inclusione di genere sbarca nella Galleria Alberto Sordi a Roma. Un evento con esperti, istituzioni e associazioni ha sottolineato l'importanza dell'educazione alle relazioni per prevenire discriminazioni e violenze. Interventi di Monica Lucarelli, Maura Latini e Simonetta Radi.

La campagna Coop sull'inclusione di genere 'Close the Gap' è approdata per la prima volta in una piazza pubblica di Roma, precisamente nella Galleria Alberto Sordi, storica galleria commerciale nel cuore della capitale.

L'evento, intitolato 'Una piazza per parlare di educazione alle relazioni', ha riunito istituzioni, associazioni e cittadini per una mattinata di riflessione e dialogo. Ad aprire i lavori è stato lo scrittore e insegnante Enrico Galiano, che ha portato sul palco un estratto della sua lezione-show, un mix di spettacolo e approfondimento per mostrare come le discriminazioni possano essere subdole e radicate nella società.

Galiano ha interagito con il pubblico, sottolineando che la violenza non è solo fisica, ma spesso si annida in stereotipi che passano inosservati. L'evento è stato patrocinato dal Comune di Roma e ha visto la partecipazione dell'assessora Monica Lucarelli, che ha ribadito l'importanza di portare il dibattito in spazi aperti e accessibili a tutti.

Per Coop Italia, la presidente Maura Latini ha ricordato il percorso quinquennale della campagna, nata per ridurre il divario di genere, e ha evidenziato la necessità di un'educazione alle relazioni obbligatoria nelle scuole, criticando la recente legge Valditara che, a suo dire, va in direzione opposta. Simonetta Radi, presidente di Unicoop Etruria, ha sottolineato l'impegno concreto della cooperativa attraverso il sostegno ai centri anti-violenza e l'inserimento lavorativo di donne vittime di violenza.

Numerosi altri interventi hanno arricchito la mattinata: esperti universitari come Elisabetta Camussi, attivisti come Gino Cecchettin della fondazione Giulia Cecchettin, e rappresentanti di associazioni come Differenza Donna, Amnesty International e Arcigay. Tutti hanno concordato sulla necessità di un cambiamento culturale profondo, che parta dall'educazione nelle scuole e coinvolga l'intera società.

La campagna 'Close the Gap' si inserisce in questo contesto come strumento di sensibilizzazione, con iniziative che spaziano dalla raccolta firme per psicologi nelle scuole alla promozione di eventi nei supermercati Coop. L'evento romano ha dimostrato che la parità di genere non è solo un principio da affermare, ma una pratica quotidiana da costruire insieme, attraverso alleanze tra pubblico e privato.

La speranza è che iniziative come questa possano ispirare azioni concrete in tutta Italia, contribuendo a prevenire la violenza e a creare relazioni più rispettose. In conclusione, la mattinata alla Galleria Alberto Sordi ha rappresentato un importante passo avanti nella lotta contro le discriminazioni di genere, dimostrando che il dialogo e la collaborazione sono strumenti fondamentali per il cambiamento.

La sfida ora è tradurre queste parole in azioni durature, a partire dalle scuole e dalle comunità locali, per costruire una società più equa e inclusiva per tutti





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