Clotilde Courau e Pietro Castellitto, la coppia più inaspettata dell'anno?

Le foto pubblicate dal settimanale mostrano Clotilde Courau e Pietro Castellitto insieme a Taormina, dove si sono incontrati in occasione del Film Festival. Secondo quanto riportato dal settimanale, sarebbe scattata tra loro una certa alchimia durante un pranzo insieme.

Saremmo davvero davanti alla coppia più inaspettata degli ultimi anni se quegli sguardi, quelle chiacchiere e quelle risate già complici si trasformassero in qualcosa di più.

Le foto pubblicate dal settimanale che vedono protagonisti Clotilde Courau e Pietro Castellitto sono lanciate da un titolo che suggerisce che l'ex moglie di Emanuele Filiberto e l'attore figlio d'arte avrebbero flirtato in quel di Taormina, dove si sono incontrati in occasione del Film Festival che si tiene ogni anno nella città siciliana. I due attori si sono ritrovati a condividere un pranzo insieme e tra un sorriso, una battuta e un aneddoto, secondo quanto riportato dal settimanale, sarebbe scattata tra loro una certa alchimia.

Per niente intimidito da sua altezza reale Clotilde, lui sfoggia il sorriso e il piglio del seduttore, scrive il magazine, che ricorda che Pietro Castellitto ha fama di conquistatore e si è già accompagnato a bellissime colleghe, mentre Clotilde, dopo cinque anni di separazione, sta affrontando il divorzio dal marito e padre delle sue due figlie, Emanuele Filiberto di Savoia. Una decisione annunciata da poco ma su cui i due ex coniugi si sono trovati d'accordo e che dunque non si lascia dietro alcuno spiacevole strascico di rancori o reciproche accuse.

Chi era seduto alla tavola assieme a loro, racconta di una certa sintonia scattata immediatamente tra l'insolita 'coppia' del banchetto. I due hanno chiacchierato piacevolmente per un'oretta.

Insomma, sebbene la coppia appaia a prima vista delle più improbabili, anche per la differenza di età, visto che lui che è 23 anni più giovane di lei, il sospetto che sia scattata una qualche strana alchimia c'è, e non solo perché è sottolineato nel testo del servizio, ma anche a guardare le foto in cui non c'è alcun dubbio che Clotilde Courau sorrida e si diverta chiacchierando fitto fitto con il giovane collega che appare altrettanto concentrato su di lei





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