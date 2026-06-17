Clotilde Coureau e Pietro Castellitto: sintonia immediata in Sicilia

L'attrice, in piena fase di divorzio dall'ex marito Emanuele Filiberto, è stata immortalata mentre trascorreva un pranzo spensierato con l'attore Pietro Castellitto, figlio del regista Sergio Castellitto. Nonostante la differenza d'età di 23 anni, i due sembrano aver trovato una certa affinità.

Clotilde Coureau sembra aver trovato una nuova sintonia, questa volta con Pietro Castellitto , che ha 23 anni in meno di lei. I due sono stati visti insieme in Sicilia , dove hanno trascorso un pranzo in allegria.

Nonostante la differenza d'età e i diversi percorsi professionali, sembra che tra loro ci sia stata una certa affinità. Non è chiaro se si tratti solo di una semplice amicizia o di qualcosa di più, ma di certo la conversazione è stata agevolata dal contesto e dagli interessi comuni. Queste immagini di Clotilde sorridente arrivano in un momento di grandi cambiamenti per l'attrice, che sta attraversando un periodo di separazione dal marito Emanuele Filiberto.

La coppia, dopo 23 anni di matrimonio, ha deciso di divorziare, mettendo fine a una relazione che già da cinque anni si era incrinata. Intanto, Camilla Mangiapelo ha detto sì alla proposta di matrimonio del calciatore Luca Moro, in una romantica scena in riva al mare. La coppia, che si è conosciuta durante il programma Uomini e Donne, ha deciso di coronare il loro amore con un matrimonio.

In una strada romana, la Via di Valle Aurelia, si può scoprire la storia della 'Valle dell'Inferno'. In un teatro romano, un gatto ha rubato la scena durante lo spettacolo di 'Romeo e Giulietta', suscitando l'entusiasmo del pubblico. Valeria Marini ha mostrato la sua casa 'stellare' a Roma, in piazza di Spagna, con una terrazza panoramica e una stanza della principessa.

L'ondata di caldo record sta per arrivare in Italia, con temperature che potrebbero raggiungere i 39 gradi e notti tropicali. Le città più a rischio saranno indicate con il bollino rosso. Sophie Codegoni, invece, ha mostrato la sua nuova casa a Milano, dove vive con la piccola Celine, con un soggiorno total white e una tenera cameretta





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