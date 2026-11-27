US Air Force Cloud One platform compromised in November 2024 incident. Details on tactical data risks, vendor involvement, and systemic disruptions reported.

Il 27 novembre 2024 è emersa la notizia di una grave violazione della sicurezza informatica che ha interessato la principale piattaforma di cloud computing dell'US Air Force, denominata Cloud One. Secondo quanto riferito da tre persone a conoscenza dell'incidente, l'intrusione negli sistemi ha messo a rischio un'ampia gamma di dati sensibili, tra cui informazioni tattiche, dati relativi al personale e dettagli logistici critici per le operazioni militari. Questa scoperta rappresenta un significativo punto di svolta nella sicurezza delle infrastrutture digitali del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, evidenziando le vulnerabilità sempre presenti nelle reti ad alta tecnologia.

L'intrusione è stata identificata nel corso dell'ultimo mese, precisamente durante le attività pianificate di aggiornamento del sistema, come confermato da due delle fonti intervistate. L'avvenuta scoperta ha innescato una serie di interruzioni operative su tutta la piattaforma, costringendo le autorità a una risposta immediata. Reuters non è stata in grado di stabilire con certezza l'identità degli hacker responsabili dell'attacco, né di determinare la portata completa dell'intrusione o di confermare se dati specifici siano stati effettivamente sottratti o copiati illegalmente. La natura riservata dell'indagine lascia molte domande aperte sull'estensione reale del danno.

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Struttura Operativa e Attori Coinvolti

Initiated nel 2017, Cloud One era concepita come un punto di riferimento unico per tutte le esigenze informatiche dell'US Air Force. La piattaforma combina le risorse di quattro grandi operatori tecnologici: Microsoft, Amazon, Oracle e Alphabet. Queste aziende forniscono la potenza di calcolo necessaria per far funzionare numerosi applicazioni essenziali, che gestiscono dalla valutazione del personale ai sistemi di pagamento, fino alla logistica complessa e alla manutenzione delle flotte aeree. La natura centralizzata di questo sistema la rende un bersaglio ad alto valore per eventuali aggressori cibernéticos.

Tra le applicazioni critiche ospitate su Cloud One vi sono il sistema Cloud-Based Command and Control, che raccoglie dati dai radar di difesa aerea e altri flussi informativi da tutto il Nord America, e il Theater Integrated Combat Munitions System. Quest'ultimo sistema è fondamentale per il monitoraggio di bombe e missili attraverso oltre 200 località dell'US Air Force distribuite in tutto il mondo. La compromissione di questi sistemi potrebbe, in teoria, permettere agli intrusi di verificare lo stato operativo degli aerei militari o il movimento delle parti di ricambio, anche se non è chiaro se gli aggressori abbiano sfruttato appieno queste possibilità in questo specifico caso.

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Gestione della Crisi e Reazioni Ufficiali

La gestione del contratto principale per Cloud One è passata da SAIC a Leidos nel 2025, sebbene l'attuale incidente risalga a un periodo di transizione o di consolidamento post-vendita. SAIC non ha risposto alle richieste di commento riguardanti l'incidente, mentre Leidos ha deviato le domande verso l'US Air Force, sottolineando la complessità delle responsabilità contrattuali. Un esperto del settore ha definito la violazione come un evento di grande importanza, dato che gli investigatori hanno chiamato in causa il Cyber Command, la forza cibernetica dell'esercito statunitense, per valutare i danni e contenere la minaccia.

In una dichiarazione formale rilasciata a Reuters, l'US Air Force ha affermato di non commentare la postura di sicurezza, le vulnerabilità o lo stato operativo di reti e sistemi specifici. L'aeronautica ha sottolineato di adottare costantemente misure prudenti per proteggere le informazioni, i sistemi e le capacità operative del Dipartimento dell'Aeronautica. Questa posizione ufficiale riflette la cautela standard utilizzata dalle istituzioni governative durante le indagini in corso, evitando di rivelare dettagli che potrebbero compromettere le operazioni di mitigazione o fornire indicazioni agli aggressori.

Conseguenze Operative e Impatto sul Mercato

Le conseguenze immediate della violazione sono state significative per le operazioni quotidiane dell'US Air Force. Gli sforzi per migrare le applicazioni back-office verso Cloud One, una priorità militare di lunga data, sono stati temporaneamente sospesi. Inoltre, gli aggiornamenti alle applicazioni già in esecuzione sulla piattaforma sono stati bloccati. Questo ha lasciato il personale dell'US Air Force incapace di applicare patch di sicurezza appena prima della divulgazione di un nuovo batch di gravi vulnerabilità software in tutto il settore tecnologico, esponendo il sistema a rischi aggiuntivi.

Un quinto referente ha segnalato che ad alcuni utenti sono state revocate le diritti di amministratore, una misura di emergenza per limitare l'accesso agli account privilegiati. Gli investigatori ritengono che gli intrusi abbiano sfruttato una vulnerabilità software per raggiungere il piano di controllo, paragonato a un telecomando universale. Questo incidente si inserisce in un contesto di crescente ansia riguardo alle intrusioni guidate dall'intelligenza artificiale, un problema particolarmente serio per le reti basate su cloud a causa della capacità dei modelli di IA di rilevare rapidamente le debolezze su vaste aree.

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L'US Government sta già affrontando le conseguenze di almeno altri sei recenti incidenti cibernéticos, inclusi due casi che hanno colpito l'FBI, un precedente attacco ai dati del Pentagono, una recente violazione che ha compromesso informazioni personali del Dipartimento per la Sicurezza Interna e un attacco al Dipartimento del Tesoro. Nonostante un commento del 2023 di FedScoop che elogiava il tasso di successo del 100% di Cloud One nel respingere tentativi di penetrazione, questo nuovo evento dimostra che la sicurezza informatica richiede una vigilanza continua e adattiva contro minacce in evoluzione.