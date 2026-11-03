Clown di Tarzo: indagini per procurato allarme e verifica foto IA

Indagini dei Carabinieri a Tarzo dopo la segnalazione di un clown inquietante. Verifica se l'immagine è reale o generata dall'intelligenza artificiale.

La cittadina di Tarzo, situata in provincia di Treviso, è stata scossa da una serie di segnalazioni che hanno destato forte preoccupazione tra i residenti durante la serata del lunedì 2 novembre. Alle ore 22:30, proprio nel giorno dedicato alla commemorazione dei defunti, diversi cittadini hanno chiamato il numero di emergenza 112 per riferire della presenza di una figura sospetta nelle vicinanze di una scuola primaria locale. La descrizione fornita dai testimoni corrisponde a quella di un clown dalle intenzioni apparentemente minacciose, una scena che ha immediatamente evocato l'iconico personaggio horror Pennywise, alimentando un clima di ansia diffusa nella comunità.

Natura dell'evento e verifiche tecniche

Il nucleo centrale dell'indagine riguarda la natura stessa dell'accaduto e se si tratti di un evento reale o di una manipolazione digitale. I Carabinieri stanno conducendo accertamenti tecnici approfonditi per determinare se la fotografia circolata sui social network sia autentica o se sia stata creata utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale. Le forze dell'ordine stanno incrociando le testimonianze oculari con i dati delle telecamere di videosorveglianza presenti nell'area, cercando di ricostruire la dinamica degli eventi con rigore scientifico per escludere o confermare la presenza fisica del soggetto descritto.

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Ruolo delle autorità locali e posizioni

L'amministrazione comunale non ha tardato a intervenire per gestire la crisi mediatica e rassicurare la popolazione. Il sindaco Gianangelo Bof ha utilizzato i propri canali social per comunicare ufficialmente che il Comune sta collaborando attivamente con i Carabinieri. L'autorità municipale ha precisato che l'obiettivo primario è verificare la sussistenza dei fatti denunciati, con la specifica intenzione di scongiurare eventuali configurazioni di reato. In particolare, le autorità stanno valutando l'ipotesi di procurato allarme, considerando la portata delle telefonate al 112 e il disturbo creato nella tranquillità dei residenti.

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Dinamica della segnalazione e fuggitive

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, la vicenda ha avuto inizio quando una donna, mentre guidava la propria auto, avrebbe fotografato la sagoma del clown. Successivamente, l'immagine sarebbe stata condivisa sulla piattaforma Facebook, innescando rapidamente la reazione delle autorità e dei vicini. Al momento della chiamata dei Carabinieri, l'uomo travestito sarebbe riuscito a dileguarsi senza lasciare tracce fisiche immediate. Ulteriori chiamate al 112 avrebbero riportato versioni contrastanti, con alcuni testimoni che parlavano della presenza di due clown invece di uno solo, complicando ulteriormente il quadro investigativo.

Impatto sociale e contesto internazionale

Questo episodio non avviene nel vuoto, ma sembra riflettere trend osservati oltre oceano. Gli investigatori stanno valutando se lo scherzo prenda spunto da mode virali diffuse sui social media negli Stati Uniti, dove la creazione di contenuti inquietanti tramite IA o travestimenti è diventata una pratica di intrattenimento digitale. L'impatto su Tarzo dimostra come questi fenomeni digitali possano tradursi in disagi reali per le comunità locali, richiedendo interventi rapidi per distinguere tra pericolo concreto e narrazioni virtuali, proteggendo al contempo la serenità pubblica da false percezioni generate dalla tecnologia.