La clownterapia come supporto psicologico oncologico. Iacopo racconta la sua esperienza e l'importanza dell'intelligenza emotiva nei percorsi di cura.

La clownterapia rappresenta un pilastro fondamentale nel supporto psicologico dei pazienti oncologici, andando oltre la semplice terapia farmacologica. Questa pratica si pone al servizio dell'approccio scientifico, ma si estende fino a toccare la sfera dell'anima e delle emozioni, risultando cruciale nel percorso di cura.

Il ruolo psicologico del clown di corsia

Iacopo, professionista nel campo della clownterapia, descrive gli ospedali come luoghi ricchi di silenzi carichi di significato, dove l'ascolto attivo diventa uno strumento terapeutico. La sua missione consiste nell' imparare a stare in quei silenzi per trovare le parole giuste, trasformando il dolore in conforto e in sorrisi. La sua filosofia si basa sull'ascolto empatico, una competenza che considera essenziale per accompagnare chi soffre.

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La sua storia personale ha fortemente influenzato la sua scelta professionale. Da bambino, Iacopo si ritrovò ad affrontare la malattia di sua madre, affetta da un tumore al seno. In quel contesto, agì quasi inconsciamente come balzo del cuore per la genitore, rendendole la vita più leggera e sostenendola con la sua innocenza. Questa esperienza infantile ha lasciato un segno profondo, guidandolo verso una vocazione specifica.

Da teatro a vocazione: la nascita di una missione

La svolta professionale è avvenuta nel 2016, quando ha deciso di approcciarsi alla clownterapia con un'associazione. Prima di allora, Iacopo faceva teatro, ma non trovava appagamento nel salire sul palco da protagonista. Cercava una strada che fosse al contempo professionalizzante, utile per gli altri e in linea con i suoi valori. La nascita di un nipotino prematuro lo ha portato a trascorrere molti mesi in ospedale, dove ha avuto un'illuminazione sul senso della sua missione.

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Iacopo definisce i clown di corsia dei "funamboli tra la vita e la morte", una metafora che sottolinea la delicatezza del loro compito. La loro forza risiede nella capacità di riconoscere che vita e morte fanno entrambe parte del percorso umano. Questo approccio permette di vedere la malattia in una forma diversa, non come qualcosa da minimizzare o ridicolizzare, ma come un elemento che può essere trasformato attraverso la visione della parte sana della persona.

L'impatto emotivo e la prevenzione del burnout

La clownterapia insegna a vivere il presente, distogliendo l'attenzione dall'ingiustizia della malattia e dai timori futuri. Iacopo sostiene che la filosofia di questa disciplina permetta di stimolare la "parte sana" esistente in ogni individuo. Quando una persona sta male, è possibile fare una battuta per veicolare il fatto che quella sanità interiore esiste e deve essere alimentata, offrendo un momento di leggerezza anche in contesti difficili.

Questa pratica terapeutica ha offerto a Iacopo un supporto vitale quando è stato lui stesso costretto a fronteggiare un linfoma. Gli anni di esperienza come clown di corsia gli sono stati utili, anche grazie alle sedute psicologiche periodiche obbligatorie every due settimane per prevenire il burnout. Gestire le proprie emozioni è considerato prerequisito fondamentale per poter aiutare efficacemente gli altri, come dimostrato dalla sua stessa esperienza di paziente.

Intelligenza emotiva e nuove generazioni di medici

Iacopo ha riscontrato un'importante umanità nel personale sanitario che lo ha seguito durante la sua malattia, in particolare tra i medici, gli infermieri e gli operatori sociosanitari. Ha notato un miglioramento significativo nelle nuove generazioni di professionisti della salute, che sembrano aver compreso che la bravura tecnica non basta più. L'intelligenza emotiva, l'elasticità empatica e la comunicazione assertiva sono diventate competenze sempre più valorizzate.

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Questa evoluzione è attribuita anche ai percorsi universitari, che stanno attribuendo maggiore importanza a questi temi. I giovani professionisti si rendono conto che per accompagnare i pazienti nella conoscenza e nella navigazione delle proprie emozioni, senza cercare di controllarle, è necessario essere anche ottimi comunicatori. L'empatia si configura così come una vera e propria medicina dell'anima.

Proiezione sociale e educazione alle emozioni

Secondo la visione di Iacopo, l'approccio basato sull'intelligenza emotiva e sulla terapia delle emozioni non dovrebbe rimanere confinato agli ospedali. Sostiene che questa "medicina dell'anima" sia talmente necessaria da dover essere portata anche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché nei contesti aziendali. L'obiettivo è educare le persone ad accogliere le paure, la rabbia e il dolore, trasformandoli in opportunità di crescita e connessione umana.

La filosofia di Iacopo si riassume nella convinzione che l'amore trovi sempre la via del ritorno. Continui a "spargere gentilezza" rappresenta la sua bussola etica, una pratica che ha permesso a lui e a molti altri di ritrovare la propria forza interiore. La clownterapia, in questo senso, non è solo un intervento clinico, ma un modo di essere che arricchisce sia chi offre supporto sia chi lo riceve.