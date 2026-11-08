Cnes Report 2026: Produttività Italia, capitale intangibile e divario europeo

Il Rapporto annuale sulla produttività 2026 del Cnel evidenzia come l'Italia sia allineata alla media UE ma cresca lentamente. La chiave è il capitale intangibile e gli investimenti strategici.

Esattamente settant'anni fa, nel 1956, l'economista americano Moses Abramovitz analizzava l'evoluzione della produzione e della produttività negli Stati Uniti dalla fine dell'Ottocento ai primi anni Cinquanta del Novecento. La sua osservazione sulle cause dell'aumento della produttività rimane un punto di riferimento fondamentale per comprendere le sfide economiche attuali, soprattutto in contesti attraversati da profonde trasformazioni.

La ricerca economica ha compiuto enormi progressi da allora, ma misurare la produttività continua a rappresentare una sfida complessa, specialmente in economie caratterizzate da mutamenti tecnologici, settoriali e organizzativi significativi. Il recente Rapporto annuale sulla produttività 2026, elaborato dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (Cnel), conferma questa complessità e offre una ricca mole di analisi, in diversi casi inedite.

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Posizionamento Italia nel contesto europeo

Il Rapporto Cnel 2026 sottolinea le cautele necessarie quando si misura la produttività e si effettuano confronti tra economie, territori e settori differenti. Sul piano tecnico, la produttività del lavoro è definita come il rapporto tra valore aggiunto reale e ore lavorate, ma le difficoltà emergono quando si approfondisce il significato delle due grandezze. Domande come che cosa si produce, come se ne misura il valore e quali fattori contribuiscono effettivamente a rendere più produttivo il lavoro risultano cruciali.

Uno dei messaggi più interessanti del Rapporto riguarda proprio il posizionamento dell'Italia nel contesto europeo. In termini aggregati, il livello della produttività del lavoro nel nostro Paese risulta sostanzialmente allineato alla media dell'Unione europea. Ciò che distingue negativamente l'Italia è soprattutto la sua dinamica, ossia la velocità con cui cresce nel tempo.

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Rapporto lavoro e capitale nelle economie

Le ragioni di questo divario dinamico sono molteplici, ma una delle più rilevanti riguarda il rapporto tra lavoro e capitale. Negli ultimi anni l'economia italiana ha registrato una significativa crescita dell'occupazione. Un risultato indubbiamente positivo, che tuttavia non si è tradotto in un analogo rafforzamento della produttività.

La crescita economica è stata sostenuta soprattutto dall'aumento dell'impiego di lavoro, mentre è rimasto debole il contributo degli investimenti capaci di migliorare la qualità dei processi produttivi e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse. Ed è proprio sulla natura degli investimenti che emerge una delle questioni più rilevanti per il futuro del nostro sistema produttivo.

Importanza capitale intangibile imprese

Una crescente attenzione della letteratura economica è rivolta al capitale intangibile, ossia a quell'insieme di risorse immateriali che contribuiscono a migliorare la capacità delle imprese di innovare, organizzarsi e competere. Ne fanno parte la ricerca e sviluppo, il capitale umano, le competenze manageriali, il capitale organizzativo e la capacità di costruire relazioni con altre imprese e centri di ricerca attraverso processi di open innovation.

Numerosi studi mostrano come questi investimenti possano esercitare un effetto particolarmente significativo sulla produttività, perché non si limitano ad aggiungere risorse al processo produttivo, ma ne migliorano l'efficienza. In particolare, favoriscono la diffusione delle tecnologie applicabili a una molteplicità di attività e settori. Non è che questi investimenti siano mancati in Italia. Il problema è che la loro crescita è stata meno intensa rispetto alle economie più dinamiche.

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Strategia investimenti e prospettive future

Ne deriva un'incidenza del capitale intangibile sugli investimenti complessivi inferiore a quella europea, che a sua volta presenta un divario significativo rispetto agli Stati Uniti. Gli investimenti intangibili hanno però una caratteristica fondamentale: il loro contributo alla produttività non è automatico, ma dipende dalle condizioni nelle quali vengono realizzati. Due aspetti appaiono decisivi.

Il primo riguarda la scala e la continuità degli investimenti, che tendono a esprimere pienamente il loro potenziale quando raggiungono una massa critica e si inseriscono in una strategia coerente di trasformazione dell'impresa. Interventi isolati o sporadici rischiano invece di produrre risultati limitati. Il secondo riguarda la complementarità con l'organizzazione aziendale.

Acquisire nuove tecnologie o competenze senza ripensare contestualmente i processi produttivi, le pratiche manageriali e le modalità di gestione del lavoro può ridurne sensibilmente i benefici. È plausibile che proprio queste difficoltà contribuiscano a spiegare il minore impatto del capitale intangibile sulla produttività italiana rispetto ad altre economie. Eppure, il potenziale è rilevante: un'analisi di ricercatori Prometeia evidenzia come le imprese italiane che investono maggiormente in capitale intangibile presentino una crescita della produttività di circa il 30% superiore alla media nazionale.