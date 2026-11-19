Rapporto Cnr Ifc su 19mila studenti rivela aumento uso rischioso social e legame con problemi mentali, autolesionismo e uso psicofarmaci senza ricetta medica.

Un recente studio condotto dal Cnr Ifc, basato su un campione rappresentativo di 19.065 studenti delle scuole secondarie di secondo grado, evidenzia un netto aumento del tempo trascorso sui social network nell'ultimo decennio. I dati rivelano una progressione costante nei livelli di utilizzo problematico, con picchi significativi registrati nel 2021 e valori attualmente assestati su percentuali superiori rispetto alle epoche pre-pandemiche. Questa dinamica indica una tendenza strutturale che richiede attenzione immediata da parte di educatori e famiglie per mitigare gli impatti negativi sul benessere giovanile.

Crescita temporale utilizzo social tra i giovani

La quota di studenti che trascorre più di quattro ore al giorno sui social network è cresciuta drasticamente negli anni. Nel 2014, il 20,2% degli studenti superava questa soglia, una percentuale che è salita al 26-27% negli anni precedenti la pandemia. Il massimo storico è stato toccato nel 2021, l'anno del rientro dopo i lockdown, con il 36,4% degli intervistati. Da allora, i valori si sono ridimensionati ma non sono tornati ai livelli iniziali, stabilizzandosi su figure più alte rispetto al passato.

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Il divario di genere è particolarmente marcato in questa evoluzione temporale. Tra le ragazze, la quota è passata dal 25,5% del 2014 al 45,3% del 2021, per scendere al 34,0% di oggi. Tra i ragazzi, la crescita è stata dal 14,9% al 27,4%,目前 al 20,8%. Nello stesso periodo, l'uso a rischio dei social media ha raggiunto un picco del 9,4% nel 2021. Dopo la pandemia, l'uso a rischio non è tornato ai livelli precedenti, ma si è assestato su valori più alti, rimanendo tra il 4% e il 6% tra i maschi.

Correlazione con malessere psicologico e autostima

Dietro l'uso a rischio dei social si nasconde spesso un malessere generale che si manifesta in vari modi, un fenomeno particolarmente evidente tra le studentesse. Molinaro sottolinea come le ragazze siano più colpite da questa dinamica. Tra le studentesse con uso a rischio, il 37,8% è insoddisfatta di sé, contro il 21,2% delle coetanee senza problemi. Inoltre, il 48,9% lamenta insoddisfazione per il proprio aspetto fisico, rispetto al 34,9% del gruppo di controllo.

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Il rapporto con i genitori gioca un ruolo centrale in queste dinamiche. Il 32,2% delle ragazze con uso a rischio manifesta insoddisfazione nei confronti della relazione con almeno uno dei genitori, contro il 21,7% delle coetanee. Tra i ragazzi con uso a rischio, questa percentuale scende al 19,4%, contro l'11,4% dei coetanei sani. Tra le ragazze quindicenni con uso a rischio, il 38,0% riferisce disturbi alimentari, contro il 17,8% delle coetanee sane, mentre il 20,4% si sente sostenuto dai genitori di rado o quasi mai, a fronte dell'8,1% degli altri studenti.

Autolesionismo, psicofarmaci e isolamento sociale

Le conseguenze comportamentali dell'uso problematico dei social sono gravi e documentate. Si è fatto del male di proposito, ossia autolesionismo, il 33,0% delle ragazze con uso a rischio, circa 44mila studentesse, e il 22,5% lo ha ripetuto più di una volta. Tra le coetanee senza problemi, le quote sono rispettivamente del 18,6% e del 10,3%. Tra i ragazzi con uso a rischio, l'autolesionismo è meno frequente ma依然 significativo rispetto ai coetanei sani.

L'uso improprio di sostanze farmacologiche è un altro indicatore allarmante. Il 26,9% delle ragazze con uso a rischio ha usato psicofarmaci senza prescrizione nell'ultimo anno, circa 36mila studentesse, principalmente per dormire o rilassarsi (20,7%), contro il 12,1% delle coetanee. Tra i ragazzi, questa percentuale è del 17,5%, contro il 7,2% dei coetanei. Inoltre, il 71,2% delle ragazze con uso a rischio si sente nervosa quando non ha con sé il telefono, evidenziando una dipendenza psicologica forte.

Impatto sull'istruzione e comportamenti rischiosi

L'impatto sull'istruzione e sulla vita quotidiana è tangibile. Si è ritirato per sei mesi o più dal percorso scolastico il 4,1% delle ragazze e il 4,8% dei ragazzi con uso a rischio, contro l'1% degli altri studenti. La differenza è maggiore tra i giovani: a 15-16 anni, tra chi ha un uso a rischio si è ritirato per sei mesi o più tra il 4,6% e il 6,5%, contro meno dell'1% dei coetanei. A 19 anni, la differenza è più contenuta (2,1% contro 1,4%).

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I comportamenti violenti e il consumo di sostanze sono più diffusi nel gruppo a rischio. Il 42,9% dei ragazzi con uso a rischio ha compiuto almeno un atto violento nell'ultimo anno, contro il 20,3% dei coetanei. Il 14,1% ha filmato una scena di violenza con il cellulare, contro il 3,8% degli altri. Tra le ragazze, gli atti violenti riguardano il 17,1%, il doppio delle coetanee (8,3%). Il 45,3% dei ragazzi e il 33,3% delle ragazze con uso a rischio è stato sia vittima sia autore di violenza.

Consumi di sostanze e soluzioni preventive

Altri consumi rischiosi sono significativamente più elevati. Ha usato la sigaretta elettronica nell'ultimo mese il 50,1% delle ragazze e il 44,2% dei ragazzi con uso a rischio, contro il 31,6% e il 25,5% dei coetanei. Beve energy drink in modo eccessivo, 20 o più volte al mese, il 21,5% dei ragazzi e l'11,2% delle ragazze con uso a rischio, circa tre volte più dei coetanei. Ha usato almeno una sostanza illegale nell'ultimo anno il 36,3% dei ragazzi e il 25,6% delle ragazze con uso a rischio.

Lo studio del Cnr Ifc identifica anche le condizioni che favoriscono un rapporto equilibrato con i social. La relazione con i genitori è fondamentale: tra gli studenti che si sentono sostenuti affettivamente da madre e padre, mantiene un utilizzo equilibrato il 93,5%, contro l'88,2% di chi non si sente sostenuto. Tra chi ha genitori che sanno dove trascorre il sabato sera, la quota è del 92,7%, contro l'88,8%. Contano anche gli interessi coltivati fuori dallo schermo: usa i social in modo equilibrato il 94,0% di chi legge libri per piacere ogni settimana. La stessa tendenza si osserva tra chi ha partecipato ad attività di prevenzione a scuola, in particolare sul bullismo e il cyberbullismo (93,3%).