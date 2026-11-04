Cnr-Irpps: la dipendenza da social tra gli adolescenti di Roma e i rischi del phubbing

Il gruppo di ricerca Musa del Cnr-Irpps rileva il 26,8% di ragazzi iperconnessi su internet. Studio approfondito sugli effetti del phubbing e dell'IA sul benessere psicologico a Roma.

Un nuovo report del gruppo di ricerca Musa del Cnr-Irpps mette in luce una crescente crisi di iperconnessione tra i giovani studenti di Roma. L'indagine, condotta presso circa 3.000 adolescenti di 25 scuole superiori, rivela che il 26,8% dei ragazzi trascorre almeno 4 ore al giorno sui social network.

L'impennata dell'iperconnessione digitale

La percentuale di giovani connessi per almeno 4 ore quotidiane è salita rispetto al 20,7% registrata un anno fa. Il fenomeno risulta particolarmente marcato tra le ragazze, dove la quota raggiunge il 35%. L'iperconnessione non è solo una questione di tempo speso online, ma incide profondamente sulla capacità di interagire con il mondo reale.

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Il fenomeno del phubbing e la dipendenza da internet

Il phubbing, definito come l'atto di ignorare le persone presenti fisicamente per concentrarsi sullo smartphone, colpisce il 55% dei giovani intervistati. Questo comportamento genera un forte fastidio quando l'uso del dispositivo viene interrotto. Il gruppo di ricerca Musa del Cnr-Irpps ha documentato come questa dinamica isolii i ragazzi dai loro coetanei, genitori e partner.

L'impatto dell'intelligenza artificiale e del distress

L'intelligenza artificiale è utilizzata dal 73,1% degli studenti per chiarire dubbi scolastici o completare compiti. Tuttavia, il 16,2% mostra un uso disfunzionale con fiducia incondizionata nel technology. L'uso frequente dei social peggiora il benessere psicologico: il distress, con sintomi di ansia e depressione, tocca il 20,7%. La quota di adolescenti con bassa autostima interessa il 37,3% del campione.

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Isolamento sociale e nuovi atteggiamenti culturali

Il 49,9% dei ragazzi limita le uscite alle sole attività scolastiche, con il 6,6% in uno stato di isolamento durato sei mesi o più. Tra i 15enni, il 34,1% mostra un elevato adesione agli stereotipi verso i migranti. L'omofobia è diffusa nel 45,0% delle scuole, seguita da transfobia al 41,1% e razzismo al 33,4%. Il 55,5% del campione dichiara di essere vittima di bullismo.

Cyberbullismo e violenza normalizzata nelle scuole

Il cyberbullismo coinvolge abitualmente il 47,5% dei 15enni come autori. Il 39,9% non sa riconoscere la violenza fisica o psicologica perché considerata normale. L'indagine del Cnr-Irpps evidenzia come queste dinamiche definiscano un panorama complesso. Lo studio continuerà a seguire la crescita di questi studenti negli anni successivi.