Il Campo Largo procede su spese NATO ma resta diviso su aiuti militari a Kiev. Sabato nuovo confronto remoto per il documento Pd.

Il tavolo del Campo Largo ha registrato una terza riunione caratterizzata da una significativa fumata nera, confermando la complessità dei negoziati all'interno della coalizione di centrosinistra. Nonostante i passi avanti rilevati nel settore della politica estera e della difesa, l'unità del gruppo rimane fragile e non ancora raggiunta. La difficoltà di allineare le posizioni ha reso necessario organizzare un quarto incontro, previsto per sabato in modalità telematica, per approfondire le divergenze aperte.

Evoluzione Negoziati Difesa e Estero

La discussione su Kiev è stata definita non facile ma costruttiva dai partecipanti, senza tuttavia produrre una sintesi immediata utile a chiudere la questione. I partiti hanno dedicato molto tempo al riproporre le proprie posizioni iniziali, al fine di mappare il margine di manovra disponibile per un accordo unitario. La percezione tra i membri varia dall'ottimismo al scetticismo, ma è evidente che il superamento di queste divisioni rappresenti l'architrave fondamentale per la stabilità della coalizione.

Also read Il Campo largo si suicida, Ciro Grillo impari da Roggero e le tasse: quindi, oggi…

Divergenze su Aiuti Militarie Posizioni Pd

La cornice generale condivisa prevede il sostegno al paese aggredito e la promozione di una soluzione diplomatica, ma le discrepanze emergono sulla modalità concreta di tale supporto. Il Movimento 5 Stelle e Azione-Italia Viva mantengono una resistenza a un sostegno fortemente militare, mentre il Partito Democratico e i centristi spingono per garantire a Kiev strumenti di difesa armata. Il Partito Democratico, rappresentato da Peppe Provenzano, avrà il compito di stilare un primo documento scritto da presentare ai leader, che avranno l'ultima parola sulla questione.

Advertisement

Progressi Spese NATO e Dissenso +Europa

Parallelamente alle difficoltà su Kiev, sono stati registrati avanzamenti sostanziali sulla questione del riarmo e delle spese della NATO. Un accordo ha raggiunto il supporto di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Italia Viva, allineandosi a una risoluzione parlamentare che propone una riconsiderazione radicale degli impegni di spesa nell'ottica di una difesa europea autonoma. Benedetto Della Vedova di +Europa ha espresso perplessità sulla proposta, ribadendo di non aver firmato la risoluzione originaria firmata invece da Riccardo Magi, senza tuttavia bloccare il processo.

Prossimi Passi Medioriente e Prospettive

La linea comune dei partiti è di prioritizzare la risoluzione della questione ucraina prima di affrontare il delicato dossier del Medio Oriente e il riconoscimento dello Stato di Palestina, un argomento considerato altrettanto spinoso. La volontà è quella di completare il quadro ucraino attraverso il lavoro di redazione del Pd e i prossimi incontri, mantenendo alta la concentrazione sulle differenze da colmare. Il quadro attuale richiede una pazienza istituzionale elevata, con il quarto incontro remoto di sabato che fungerà da banco di prova cruciale per la futura tenuta del gruppo di governo.