Le forze di sinistra e sovraniste si organizzano per una lista unica. La scelta di Alessandro Di Battista è cruciale per aggirare la soglia di sbarramento del Melonellum.

Il panorama politico italiano sta assistendo alla formazione di un'area elettorale alternativa destinata a sfidare i partiti attualmente rappresentati in Parlamento. Da Potere al Popolo a Schierarsi, passando per Agorà, il Partito comunista italiano e Democrazia sovrana e popolare, si sta delineando una coalizione trasversale. Questa nuova configurazione include anche gli studenti comunisti di Cambiare Rotta e la rete di sigle Pro Pal. Tutti questi attori politici condividono l'obiettivo di vedere Alessandro Di Battista scendere in campo con le elezioni politiche.

Strategia per superare la soglia di sbarramento

La nuova coalizione di sinistra mira a superare la soglia di sbarramento del 3 percento prevista dalla legge elettorale nota come Melonellum. L'area è divisa in due tronconi principali: uno sovranista e l'altro di sinistra radicale. La convergenza tra questi due filoni potrebbe essere facilitata se il leader di Schierarsi decidesse di partecipare direttamente alla competizione. Superare la soglia del 3 percento permetterebbe a questa coalizione di ottenere seggi in Parlamento, sottraendo voti pesanti al campo largo.

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La pressione elettorale è sentita da tutte le componenti. La legge attuale penalizza i movimenti non rappresentati richiedendo la raccolta di firme per ogni circoscrizione. Per Potere al Popolo, il movimento operaista, questo rappresenta un ostacolo significativo alla partecipazione. La raccolta potrebbe richiedere tra le 3mila e le 6mila firme a circoscrizione. Questo onere amministrativo spinge verso la necessità di un'alleanza strutturata per garantire la presenza alle urne.

L'organizzazione di Potere al Popolo e le assemblee

Potere al Popolo ha già avviato i lavori preparatori per la discesa in campo. Il movimento terrà un'assemblea nazionale a Roma domenica 13 dicembre. Il tema centrale dell'ordine del giorno riguarda le modalità di partecipazione alle Politiche. Giuliano Granato, portavoce del movimento, ha chiarito la strategia attuale. La linea prevalente è creare una coalizione di sigle chiamata Campo popolare.

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Granato ha spiegato che l'organizzazione si sta preparando in due direzioni. Si lavora sia per una presenza autonoma basata sulle forze del movimento, sia nell'ottica di uno schieramento più ampio. L'assemblea di Roma servirà a discutere le concrete possibilità di convergenza. È certo, tuttavia, che il movimento sarà presente alle elezioni politiche. Questa posizione è supportata dai sindacati di base e da Cambiare Rotta.

Posizioni del Partito comunista e di Agorà

Il Partito comunista italiano sta conducendo interlocuzioni con altre forze politiche per valutare la convergenza. A livello nazionale, il partito dialoga con Schierarsi, Agorà e Democrazia Sovrana e popolare. In campo locale, ad esempio a Napoli, il partito sostiene probabilmente Luigi De Magistris come candidato per le amministrative. Il partito si dichiara vicino agli studenti e ai lavoratori che hanno riempito le piazze, cercando di imprimere una svolta politica.

Angelo D'Orsi, fondatore del movimento Agorà insieme a Moni Ovadia, ha affermato che non vogliono fare pressione su Alessandro Di Battista. Agorà ha i rapporti più stretti con Di Battista, definito un amico di tutti. D'Orsi sostiene che sarà fondamentale la scelta che compirà il leader di Schierarsi. L'intenzione del movimento è deideologizzare la costruzione della lista elettorale. Questo approccio mira a creare un soggetto plurale capace di parlare anche a chi non è di sinistra.

Democrazia sovrana e le aspettative costituzionali

Francesco Toscano, fondatore di Democrazia sovrana e popolare, sottolinea che la coalizione non deve essere solo di sinistra radicale. Toscano ritiene che non serva un altro partitino nel settore di estrema sinistra, definendolo l'ennesima sigla a difesa del woke. Per contrastare il capitalismo globalizzato, la priorità deve essere data ai diritti sociali ed economici. Questa visione distingue la propria posizione dalla componente rossa o rossobruna, che appare divisa.

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Toscano riconosce che solo una figura come Di Battista può fare da collante tra le diverse impostazioni politiche. Di Battista ha la capacità di imporre un cambio di passo, chiedere un mandato e fare sintesi. Se lo farà, la sua forza politica garantisce la presenza di Democrazia sovrana e popolare nella coalizione. Nel frattempo, c'è attesa per la sentenza sulla legge elettorale. Il presidente della Corte costituzionale ha promesso tempi rapidi per la decisione sul Melonellum. Questa attesa influisce sulle strategie di tutte le forze in campo.