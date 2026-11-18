La coalizione di centro-sinistra in Italia affronta gravi dissensi interni su patrimoniale, Ucraina e immigrazione. M5s e Italia Viva resistono alle richieste di Pd e Avs per le primarie.

La formazione di governo in Italia si trova in una fase critica a tre giorni dalla fine dei lavori programmatici, con i nodi irrisolti tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Italia Viva che emergono con forza. I partiti non sono riusciti a raggiungere un accordo su questioni chiave come la patrimoniale, la politica verso l'Ucraina, l'immigrazione e la giustizia. Nonostante le prossime riunioni del tavolo economico mercoledì e di quello sugli esteri giovedì in presenza, è ormai dato per scontato che toccherà ai segretari di partito dirimere le questioni finali o gettare la spugna.

La resistenza del M5s sulla patrimoniale

Alleanza Verdi Sinistra è il principale alleato che mette in discussione la coalizione, prima con il segretario Nicola Fratoianni e poi con il co-leader Angelo Bonelli, collegando il programma alle primarie. Il tavolo economico non registra passi avanti, poiché il partito di Giuseppe Conte fa resistenza all'ipotesi di una patrimoniale. I Cinque Stelle sostengono che questa tassazione deprimerebbe gli investimenti produttivi e innescherebbe una fuga di capitali. Giuseppe Conte preferisce invece una tassazione sulle rendite finanziarie, proponendo di portare l'imposta relativa al 2 per cento.

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L'ultima parola di Alleanza Verdi Sinistra

Nicola Fratoianni non accetta questa posizione e avverte che senza la patrimoniale non ci sarà la coalizione. Questa è la seconda volta che un alleato si oppone così platealmente al leader M5s, dopo il discorso di Elly Schlein in cui la segretaria dem aveva ricordato che Pd e M5s non sono pari e che uno non vale uno. Alleanza Verdi Sinistra chiede un accordo preventivo, ribadendo che senza programma comune non ci saranno primarie. Angelo Bonelli spiega che le loro proposte non possono essere ignorate e che la patrimoniale è necessaria per la stragrande maggioranza degli italiani insieme alle politiche della transizione ecologica e climatiche.

Divari sulla politica estera e Ucraina

Il Partito Democratico è d'accordo sullo strumento della patrimoniale, ma non sulla soglia che Alleanza Verdi Sinistra vuole innalzata a 100 milioni. Nella coalizione si forma dunque un asse favorevole alla patrimoniale, composto da Pd e Avs, e uno contrario, dove prevalgono M5s e Italia Viva. Questa strana alleanza tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi si ripete anche sulla sanità e sull'immigrazione. Non sulla politica estera, dove M5s gioca quasi in solitaria. Il Pd cerca di mediare riproponendo il documento che aveva accompagnato le comunicazioni della premier Giorgia Meloni alla Camera.

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Il nodo cruciale del sostegno a Kiev

In quel testo c'è scritto che il partito assicura a Kiev sostegno in tutte le forme necessarie, una posizione sulla quale i Cinque Stelle non sono ancora allineati. Fuori dal tavolo ufficiale, tra Pd e M5s avanza una trattativa parallela in cui i dem hanno offerto agli alleati anche la possibilità di garantire a Kiev il solo sostegno economico. I Cinque Stelle, a quanto riferiscono fonti di entrambi i partiti, hanno rifiutato. Su questo come sugli altri capitoli, saranno i leader a confrontarsi in un vertice ad hoc.

La disputa sugli emendamenti alla manovra

Giuseppe Conte, a chiedere agli alleati di fare delle primarie mostrando una squadra unita, si trova ora a gestire la disputa interna. Elly Schlein, allarmata, si informa sulla disputa tra Avs e M5s. Conte vuole che le coperture per la manovra arrivino dagli extraprofitti di banche, società energetiche e produttrici di armi. Italia Viva non è di questo avviso e i M5s ritirano la firma dalle proposte congiunte di modifica della legge di bilancio. Il caso rientra a sera, quando vengono firmati 17 emendamenti comuni, ma gli extra profitti arriveranno solo dalle società energetiche.