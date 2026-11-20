La coalizione guidata dall'Arabia Saudita ha colpito il porto strategico di Hodeidah nello Yemen. Gli Houthi minacciano nuovi attacchi aerei contro il territorio saudita.

La coalizione militare guidata dall' Arabia Saudita ha annunciato di aver effettuato attacchi aerei mirati contro il porto di Hodeidah nello Yemen il giorno 20 novembre 2026. Questa operazione è stata intrapresa con l'esplicito obiettivo di neutralizzare le capacità operative e logistiche delle forze Houthi, ritenute responsabili del contrabbando di armi e missili balistici. L'intervento rappresenta un'escalation significativa nella conflittualità regionale, inserendosi in un contesto di tensioni crescenti che coinvolgono direttamente la penisola arabica e il Mar Rosso.

Colpito il porto strategico di Hodeidah

La coalizione ha confermato di aver distrutto infrastrutture e capacità operative utilizzate per le attività di traffico illegale e trasporto di materiale bellico. Nonostante la portata dell'attacco, il Ministero dell'Informazione dello Yemen ha assicurato che Hodeidah, principale via di accesso per cibo e rifornimenti nello Yemen settentrionale sotto controllo Houthi, rimane pienamente operativo. Il flusso di merci e aiuti umanitarie dovrebbe continuare senza interruzioni sostanziali, smentendo le aspettative di un blocco totale delle attività portuali immediate.

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Messaggi di minaccia contro le compagnie aeree

In risposta alle azioni saudite, il portavoce militare Houthi, Yahya Saree, ha rilasciato un comunicato che esorta le compagnie aeree a evitare le acque aeree del territorio saudita. Il gruppo ha dichiarato che le aree interessate diventeranno teatro delle proprie operazioni nelle prossime ore, con l'eccezione dello spazio aereo vicino alle città sante di Mecca e Medina. La minaccia si estende anche alla stazione elettrica di Shuqaiq, nel sud dell'Arabia Saudita, che è stata indicata come potenziale obiettivo dei gruppi ribelli.

I membri delle Forze di sicurezza nazionale hanno rafforzato i posti di blocco a causa dei timori che le forze Houthi si stiano avvicinando ad Aden, nello Yemen, il 19 novembre 2026, come riportato da REUTERS/Stringer. Questa situazione di allerta generale riflette la tensione crescente che permea la regione in seguito agli sviluppi recenti.

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Attacchi paralleli nella capitale e altre province

Oltre all'operazione a Hodeidah, la coalizione guidata dall'Arabia Saudita ha condotto azioni di precisione anche nella capitale Yemenita, Sanaa, colpendo capacità relative a missili balistici e droni. Le operazioni continuano simultaneamente nelle province di Saada e Taiz, dove gli scontri si intensificano. Gli Houthi, alleati dell'Iran, hanno rapidamente avanzato nel territorio yemenita dal luglio 2026, guadagnando terreno sul governo internazionalmente riconosciuto e sui suoi alleati sostenuti da Riyad.

Gli scontri hanno portato al ritiro delle forze governative dalla costa del Mar Rosso e alla loro ritirata verso la capitale temporanea, Aden, per difendere il territorio. Questa dinamica ha creato una crisi umanitaria grave nello Yemen e ha provocato disagi severi in Arabia Saudita, influenzando anche la stabilità economica e sociale della regione.

Impatto sull'aviazione e sulla stabilità regionale

Il conflitto ha avuto ripercussioni dirette sul settore dell'aviazione, con attacchi precedenti all'aeroporto principale di Riyadh che hanno portato alla cancellazione di voli internazionali e al rinvio di eventi globali di alto profilo, come la AFC Asian Cup. La violenza, parallela alla guerra guidata dagli Stati Uniti contro l'Iran, ha aggravato la crisi umanitaria e destabilizzato la regione, con la coalizione saudita che continua a fornire supporto aereo alle forze governative nel tentativo di fermare l'avanzata Houthi.