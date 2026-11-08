Coalizione Saudita Intercetta Missili Houthi su Riyadh

La coalizione guidata dall'Arabia Saudita ha dichiarato di aver distrutto missili balistici e da crociera lanciati dagli Houthi verso Riyadh, segnando un'intensificazione del conflitto in Yemen e nel Medio Oriente.

La coalizione guidata dall' Arabia Saudita, impegnata nella lotta contro i ribelli Houthi nello Yemen, ha annunciato di aver intercettato e distrutto due missili balistici lanciati dal gruppo filo-iraniano verso la capitale Riyadh. Questo evento, verificatosi di domenica, è stato preceduto da forti boati uditi nella città, che hanno portato la Protezione Civile saudita a emettere un'allerta per la regione pochi minuti prima degli impatti.

Dopo aver confermato la distruzione dei missili balistici, le autorità della coalizione hanno rivelato un ulteriore dettaglio operativo, dichiarando di aver intercettato e distrutto anche due missili da crociera. Questi attacchi sono stati neutralizzati sia a Riyadh sia nella regione meridionale del regno, confermando la capacità dei sistemi di difesa aerea sauditi di rispondere a minacce multiple e diversificate.

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Meccanismo della Difesa Aerea Saudita

Le operazioni di intercezione hanno coinvolto sistemi avanzati in grado di distinguere e neutralizzare diversi tipi di armi missilistiche. La sequenza di eventi ha dimostrato una risposta rapida da parte delle forze di difesa, che hanno gestito la minaccia prima che potesse causare danni strutturali significativi o vittime civili nella zona metropolitana di Riyadh, mantenendo la sicurezza della regione sotto stretto controllo.

Contesto del Conflitto e Tregua ONU

I combattimenti attuali hanno portato alla rottura della tregua mediata dalle Nazioni Unite del 2022, segnando una profonda destabilizzazione della situazione geopolitica nella penisola arabica. Il conflitto ha radici profonde, risalendo al 2015 quando l'Arabia Saudita guidò una coalizione di Stati arabi in Yemen per ripristinare il governo riconosciuto a livello internazionale, dopo che i ribelli Houthi avevano assunto il controllo della capitale Sanaa.

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La ripresa delle ostilità ha trasformato lo scontro in uno dei fronti principali della più ampia guerra in Medio Oriente, un conflitto che si è intensificato dopo gli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran verificatisi a febbraio. Questa escalation regionale ha collegato direttamente gli interessi di Teheran e delle sue forze proxy con le dinamiche di sicurezza nazionale dell'Arabia Saudita e dei suoi alleati.

Impatto Civile e Reazioni Internazionali

Da quando le ostilità sono riprese a luglio, gli Houthi hanno aumentato la frequenza dei loro attacchi, prendendo di mira infrastrutture critiche saudite come aeroporti, porti e impianti petroliferi utilizzando sia missili sia droni. In risposta, l'Arabia Saudita ha intensificato i suoi attacchi aerei contro gli obiettivi houthi nello Yemen, innescando un ciclo di rappresaglie che ha avuto un costo umano significativo per la popolazione civile.

L'incidente più recente si è verificato a poco più di ventiquattr'ore di distanza dalla notizia, rilasciata dal ministero della Salute yemenita sotto controllo Houthi, secondo cui i raid aerei sauditi avevano causato la morte di almeno 33 persone nelle vicinanze di Sanaa. Le autorità saudite hanno dichiarato di stare conducendo indagini per verificare le circostanze precise di questo attacco e le relative perdite civili, in un contesto di crescente tensione diplomatica e militare.