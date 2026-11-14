Coalizione saudita intercetta missili Houthi su Riyadh e Provincia Orientale

La coalizione guidata dall'Arabia Saudita ha dichiarato di aver abbattuto due missili balistici e tre droni Houthi lanciati verso Riyadh e l'area petrolifera orientale il 15 novembre 2026.

La coalizione militare guidata dall' Arabia Saudita ha confermato, nel pomeriggio di domenica 15 novembre 2026, di aver neutralizzato con successo una nuova ondata di attacchi lanciati dallo squadrone ribelle degli Houthi. Le forze di difesa aerea del regno hanno intercettato e distrutto due missili balistici diretti contro la capitale Riyadh e tre velivoli a pilotaggio remoto nella ricca provincia orientale. Questo intervento arriva in un contesto di escalation continua, dopo che gli Houthi hanno recentemente intensificato le loro operazioni belliche nel cuore del territorio saudita.

Dettaglio Tecnico delle Intercezioni Aeree

Il comando della coalizione ha fornito i dati specifici sulle operazioni difensive avvenute nella giornata del 15 novembre, evidenziando la capacità di reazione delle unità di sorveglianza. I due missili balistici sono stati individuati e abbattuti prima di poter raggiungere le zone residenziali e istituzionali della città di Riyadh, dove il vicegovernatore della regione, il principe Mohammed bin Abdulrahman bin Abdulaziz, ha ispezionato giorni prima i danni a un edificio di proprietà di Saudi Aramco. Nella provincia orientale, che rappresenta il motore economico del regno, i sistemi di difesa hanno neutralizzato tre droni, prevenendo potenziali danni alle infrastrutture critiche e alle popolazioni locali.

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Posizione degli Houthi e Obiettivi Strategici

Gli Houthi, un gruppo ribelle che esercita il controllo sulla maggior parte delle aree più popolose dello Yemen allineate all'Iran, hanno dichiarato di aver intensificato la propria campagna di attacco contro la capitale saudita nelle ultime ore e giorni. Le motivazioni strategiche dietro questa escalation sembrano focalizzate sulla pressione psicologica e materiale verso i centri decisionali del regno. I portavoce della fazione ribelle non hanno immediatamente commentato le specifiche neutralizzazioni di domenica 15 novembre, ma la loro retorica pubblica continua a enfatizzare la resistenza contro le iniziative militari saudite e le loro alleate regionali nella penisola arabica.

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Impatto su Saudi Aramco e Infrastrutture Energetiche

La provincia orientale dell'Arabia Saudita ha subito una serie di attacchi protratti nei giorni recenti, colpendo direttamente le installazioni legate all'industria energetica nazionale. Quest'area geografica ospita la stragrande maggioranza delle riserve di petrolio e gas del paese e funge da sede principale per le operazioni di Saudi Aramco, la compagnia petrolifera di stato. Un precedente attacco avvenuto a ottobre aveva provocato ingenti danni alla sede centrale della compagnia, mentre un ulteriore evento bellico, avvenuto la settimana scorsa, ha danneggiato un edificio amministrativo nel centro finanziario di Riyadh. Questa ripetuta esposizione al rischio bellico sottolinea la vulnerabilità delle infrastrutture chiave esposte durante la crisi in corso.

Ritorsioni e Prossimi Passi dell'Arabia Saudita

In risposta all'aumento delle minacce aeree e missilistiche, l'Arabia Saudita ha significativamente intensificato i propri raid aerei mirati contro gli obiettivi degli Houthi situati sul territorio yemenita. Le operazioni aeree mirano a disruptare le capacità di lancio e le reti logistiche dei ribelli per prevenire nuovi tentativi di intrusione nello spazio aereo saudita. La situazione rimane fluida, con le forze di difesa aerea rimaste in allerta massima per monitorare eventuali nuovi lanci. La comunità internazionale osserva con preoccupazione l'evoluzione del conflitto, temendo un ulteriore destabilizzazione della regione del Golfo Persico e impatti diretti sui prezzi energetici globali a causa delle minacce alle riserve di idrocarburi.