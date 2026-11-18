La coalizione guidata dall'Arabia Saudita ha difeso Riyadh da un attacco missilistico degli Houthi. Dettagli su danni, context geopolitico e incontri diplomatici in corso.

Una coalizione guidata dall' Arabia Saudita ha dichiarato giovedì di aver neutralizzato con successo una minaccia missilistica lanciata dal gruppo Houthi yemenita verso la capitale Riyadh. La dichiarazione è arrivata immediatamente dopo un forte boato avvertito nella città, segnando un'ulteriore escalation delle ostilità in una regione già tensa.

Dettaglio attacco e valutazione danni

Un'analisi preliminare condotta dalla coalizione ha confermato che i detriti dell'intercettazione sono caduti a terra, causando materiali danni alle infrastrutture locali. Le autorità hanno precisato che la valutazione completa dell'estensione dei danni è ancora in corso, mantenendo un tono cauto ma definitivo sulla neutralizzazione della minaccia aerea.

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Allerta civile e tempistiche precise

Precedentemente, l'Agenzia della Protezione Civile saudita aveva emesso un avviso per i residenti, segnalando un potenziale pericolo nella capitale senza entrare nei dettagli operativi. Successivamente, l'ente ha dichiarato che la fase di pericolo immediato era conclusa, restituendo una senso di sicurezza temporanea alla popolazione civile nella zona.

Incontro strategico tra leadership

Il boato è stato udito poco dopo che l'agenzia di stampa statale saudita (SPA) aveva riportato un incontro cruciale tra il principe ereditario Mohammed bin Salman e l'ammiraglio Brad Cooper, capo del Comando Centrale degli Stati Uniti. I due alti funzionari hanno discusso delle relazioni militari bilaterali e degli sviluppi regionali, evidenziando la stretta cooperazione strategica tra Riad e Washington.

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Intensificazione del conflitto regionale

I combattimenti tra l'Arabia Saudita e gli Houthi si sono intensificati da quando il gruppo ha conquistato aree strategiche lungo la costa del Mar Rosso il mese scorso. L'avanzata verso lo Stretto di Bab el-Mandeb, una rotta marittima globale vitale per i produttori di petrolio del Golfo, rappresenta una minaccia diretta alle economie della penisola arabica.

Impatto sul contesto geopolitico attuale

La ripresa delle ostilità ha infranto la tregua del 2022 mediata dalle Nazioni Unite, che aveva fermato gran parte degli attacchi tra la coalizione saudita, che sostiene il governo riconosciuto internazionalmente, e gli Houthi, che controllano la capitale Sanaa. Nel contesto della più ampia guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran, gli Houthi hanno intensificato gli attacchi contro infrastrutture critiche saudite.

Conseguenze concrete per le infrastrutture

Riyadh è stata colpita ripetutamente, subendo un attacco mortale all'Aeroporto Internazionale Re Khalid e danni a un edificio del gigante petrolifero Saudi Aramco a causa di detriti. La risposta dell'Arabia Saudita include regolarmente attacchi aerei contro obiettivi houthi nello Yemen, in un ciclo di violenza che continua a destabilizzare la regione.