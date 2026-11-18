Il centrosinistra negozia il programma postprimarie. Scontri su tassa patrimoniale e posizione Ucraina. Schlein e Meloni escludo governo tecnico.

La negoziazione del programma di governo tra le forze del centrosinistra è ufficialmente iniziata, seppur con ritardo rispetto al calendario iniziale. I lavori si svolgono in questo momento, pochi giorni prima delle primarie di coalizione previste per febbraio. Lo scopo del confronto è definire le linee politiche comuni da presentare agli elettori in vista delle elezioni politiche.

Negoziazione difficile su tassa patrimoniale e ricchezza

I punti di attrito più evidenti riguardano la fiscalità, con proposte divergenti sui superredditi e sul patrimonio. Francesco Bonelli e Nicola Fratoianni sostengono l'introduzione di una tassa sui patrimoni individuali a partire da 5,4 milioni di euro, calcolata esclusivamente sull'eccedenza. Il Partito Democratico, guidato da Elly Schlein, propone una soglia di partenza molto più alta, pari a 100 milioni di euro, integrando questa misura con l'Imu. Matteo Renzi si dichiara contrario all'inasprimento fiscale. Anche Giuseppe Conte ha espresso la sua posizione, favorevole a una tassazione esclusivamente sulle rendite.

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Posizioni contrastanti sul conflitto in Ucraina

Un altro nodo cruciale è la posizione sul conflitto in Ucraina. Il Partito Democratico cerca di mediare tra chi ritiene necessario fornire solo armi per la difesa e chi ipotizza ragioni storiche per l'invasione russa. La coalizione di governo attuale, guidata da Giorgia Meloni, non cerca compromis simili con l'opposizione. Meloni continua a sostenere Kiev mentre il vicepremier Matteo Salvini mantiene posizioni critiche. La coalizione di centro-sinistra deve trovare un punto di incontro per evitare che il tema diventi un elemento di frammentazione.

Esclusione governi tecnici e ampi consensi

Gli attori principali hanno chiarito la loro intenzione di non formare governi tecnici o di larghe intese. Sia Giorgia Meloni per Fratelli d'Italia che Elly Schlein per il Partito Democratico hanno escluso a priori questa possibilità. La legge elettorale approvata dalla destra favorisce la vittoria del primo classificato. Questa configurazione costringe le forze politiche a lavorare su una proposta chiara e unitaria. Le primarie fungeranno da referendum sulla proposta di coalizione.

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Storia recente e necessità di unità

Il centrosinistra ha vinto il referendum sulla giustizia nel 2023. Ha anche respinto proposte di riforma costituzionale. Le elezioni comunali del 2021 hanno visto successi importanti. Tuttavia, la frammentazione sulle politiche economiche e sociali è evidente. La diffidenza tra i partiti è ancora alta. I leader devono superare le divergenze per presentare un programma credibile. Non esistono scorciatoie per arrivare al governo senza un'intesa solida.

Prossimi passi e scadenze elettorali

Le trattative continueranno intensamente nei prossimi giorni. I partiti coinvolti sono Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Azione e Italia Viva. La scadenza per la definizione del testo comune è legata alle primarie di febbraio. Il risultato voterà la direzione politica del futuro esecutivo. La costruzione di una maggioranza solida richiederà sacrifici politici e concessioni reciproche.