Flavio Cobolli risponde alle critiche sulla crisi di risultati, ribadendo il settimo posto mondiale e l'orgoglio per la stagione in corso.

Flavio Cobolli ha risposto con fermezza alle numerose critiche che stanno affollando i media in questi giorni, definendo infondata l'ipotesi di un ragazzo in piena crisi. Il tennista italiano ha ribadito la propria orgogliosa soddisfazione per la stagione complessiva, sottolineando di mantenere il settimo posto nel ranking mondiale nonostante i recenti risultati negativi. La fatica accumulata durante il tour si sta facendo sentire, influenzando le prestazioni negli ultimi impegni, ma non scalfendo la determinazione dell'atleta aosta.

Reazione alla Sconfitta Contro Lehecka

La sconfitta inflitta da Jiri Lehecka segna la sesta vittoria consecutiva subita dall'atleta italiano nel corrente anno, aggiungendosi al precedente ko contro il sudcoreano Kwon avvenuto due giorni fa nella Coppa Davis. Cobolli ha analizzato il match definendolo tra i migliori disputati recentemente, con un epilogo deciso da pochi punti cruciali. Pur avendo dato il massimo, il giocatore non è riuscito a prevalere contro un avversario che risultava più fresco e a suo agio sulla superficie veloce del campo.

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Il Supporto dello Staff Tecnico

Il preparatore Cristiano Caratti ha cercato di spronare Cobolli chiedendogli di rivivere le emozioni trionfali dell'anno precedente, in particolare quelle legate alla vittoria in finale contro Pablo Carreño Bustamela. Nonostante gli inviti a recuperare quelle sensazioni, l'atleta ha ammesso che non è bastato per invertire la rotta nel momento critico del torneo. Lo staff tecnico ha confermato la fiducia nel giocatore, sostenendo che la difficoltà fisica è un elemento fisiologico di un calendario denso.

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Il Valore del Gruppo Italy

Cobolli ha espresso gratitudine verso il resto del gruppo Italy, descrivendolo come un grande insieme di atleti che ha fornito appoggio e affetto durante questa fase delicata. La coesione del team ha giocato un ruolo fondamentale nel mantenere alta la moralità del singolo giocatore, trasformando la pressione individuale in un supporto collettivo. La forza del gruppo è citata come la principale risorsa per affrontare le sfide successive, inclusa la possibilità di giocare in finale di Coppa Davis.

Disponibilità per la Finale di Davis

Di fronte alla domanda sulla disponibilità a scendere in campo per la finale della Coppa Davis, Cobolli non ha esitato a confermare la propria piena adesione. Definendo la disponibilità come "questo e altro", l'atleta ha dimostrato una volontà incrollabile di contribuire al successo della squadra nazionale. La prospettiva di disputare la finale ha superato qualsiasi esitazione fisica, posizionando l'interesse collettivo come priorità assoluta per il tennista aosta.