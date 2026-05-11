Cobolli-Tirante: Flaviano madrileño sfida romano in terzo turno di Masters 1000

Flavio Cobolli e Thiago Agustín Tirante si sfideranno mercoledì 11 maggio nello sesto turno degli Internazionali d'Italia, in una sfida attesa da tifosi di tutto il mondo. Entrambi i giocatori sono in crescita e si sonoottedi incontri storici, ma sarà l'ultima a bagnine cui sarà dato il meglio. La sfida partirà alle 19, nell'atleta centrale del Foro Italico.

Flavio Cobolli ritorna in campo agli Internazionali d'Italia. Dopo aver battuto Terence Atmane nell'esordio e sconfitto Gianluca Cadenasso e Cameron Norrie negli scaltri, il romano si troverà di fronte all'argentino Thiago Agustín Tirante in una sfida visibile in diretta tv e streaming.

Il match inizierà alle 19, nel centrale del Foro Italico, in una sfida attesa di gran stoccata. Entrambi i giocatori hanno fatto registrare il loro miglior ranking ATP lunedì scorso, con Cobolli reaching per la prima volta la 12ª posizione mondiale e Tirante centrando l'ingresso in top 70 al numero 69 del ranking. Flavio Cobolli e Thiago Agustín Tirante si sono affrontati tre volte in carriera, con l'azzurro in vantaggio per 2-1 nei precedenti.

Il romano ha battuto il suo avversario in due set al Challenger di Barletta del 2021 e al Challenger di Milano del 2023, mentre Tirante ha vinto nell'ultimo incontro del marzo 2025. La sfida dell'ingresso in campo tra i due si annuncia spettacolare, con Cobolli all'attacco dopo l'esordio vincente e Tirante cercando di risalire dopo aver trionfato in Madrid.

Thiago Agustín Tirante sta vivendo uno dei momenti migliori della sua carriera, dopo essersi guadagnato l'accesso al terzo turno agli Internazionali d'Italia. Tirante, classe 2001, ha esordito con una rimonta sull'italiano Gianluca Cadenasso, battuto 6-7, 6-4, 6-0 dopo essere stato sotto di un set e di un break. Al secondo turno ha confermato il suo ottimo stato di forma superando Cameron Norrie con il punteggio di 6-3, 7-5.

Questo accesso nei Masters 1000 è il secondo consecutivo per Tirante, dopo quello ottenuto a Mutua Madrid Open, a conferma della crescita evidenti nelle ultime settimane





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