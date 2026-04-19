Cobolli, un pensiero per Mattia dopo la vittoria a Monaco: "Non verrai mai dimenticato"

Il tennista italiano Flavio Cobolli dedica la sua semifinale vinta contro Zverev a Monaco di Baviera a Mattia, un giovane tennista romano di 13 anni scomparso tragicamente. Il tennista esprime il suo dolore e la sua vicinanza alla famiglia sui social media, portando una dedica sul braccio durante la partita e promettendo di non dimenticare il giovane talento.

Una mano alzata verso il cielo, un gesto carico di emozione e dolore, seguita da lacrime inaspettate nonostante il trionfo. Flavio Cobolli , dopo aver battuto Alexander Zverev nella semifinale del torneo di Monaco di Baviera, ha voluto dedicare la sua vittoria a Mattia , un tredicenne scomparso tragicamente giovedì a Roma.

Il giovane è deceduto a seguito di una caduta da una finestra al secondo piano della sua abitazione nel quartiere Coppedè. All'interno dell'appartamento è stato rinvenuto un biglietto, e le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le circostanze dell'accaduto e determinare se si sia trattato di un gesto volontario o di un tragico incidente.

Cobolli è venuto a conoscenza della terribile notizia subito dopo aver vinto il suo incontro di quarti di finale contro Kopriva. Già ieri, in campo, portava visibilmente incisa sul braccio una M, simbolo del suo pensiero costante rivolto al giovane. 'Ogni punto che giocherò, ogni palla che toccherò, ogni passo che farò, penserò a te. La nostra scuola tennis non sarà mai più la stessa senza di te', ha scritto Cobolli sui social media, esprimendo il profondo legame che lo univa a Mattia.

Mattia era un promettente giovane tennista del Parioli, uno dei circoli storici della capitale romana. Il ricordo di Cobolli è commosso e sincero: 'Mi ricordo il tuo sorriso quando mi chiedevi le cose, eri un ragazzo solare, pieno di energia e con tanta voglia di imparare - ha condiviso il tennista su Instagram -. Ho appena finito la partita e sono sconvolto… la scuola tennis senza di te non sarà mai la stessa cosa, ma ti giuro che non verrai mai dimenticato. Ti voglio tanto bene, piccolo Mattia'.

Flavio Cobolli conosceva anche il padre di Mattia, Paolo, con cui aveva un legame di stima e affetto. 'Paolo, sei un papà fantastico e lo sarai per sempre: conta su di noi e sii forte anche per lui', questo il toccante messaggio di solidarietà rivolto da Cobolli a Paolo.

Oggi, il tennista italiano si appresta a sfidare Bob Shelton nella finale del torneo sulla terra rossa di Monaco, un impegno sportivo che porta con sé il peso del lutto e il desiderio di onorare la memoria di Mattia attraverso la sua prestazione.





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