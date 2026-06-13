Le due associazioni dei consumatori hanno presentato un esposto all'Autorità garante per la concorrenza contro la nota azienda produttrice di pasta, chiedendo di verificare se le informazioni presenti sulle confezioni possano risultare poco chiare per i consumatori sull'effettiva origine del grano utilizzato.

Codacons e Adusbef tornano all' Antitrust contro Divella . Le due associazioni dei consumatori hanno presentato un esposto all'Autorità garante per la concorrenza contro la nota azienda produttrice di pasta, chiedendo di verificare se le informazioni presenti sulle confezioni possano risultare poco chiare per i consumatori sull'effettiva origine del grano utilizzato.

Secondo Codacons e Adusbef, il rischio è che il consumatore sia portato a credere che l'intera filiera sia italiana, grano compreso, mentre sulle confezioni è indicato che la semola deriva da grano duro coltivato in Italia e in Paesi Ue e non Ue, poi macinato in Italia. La vicenda nasce da un precedente procedimento Antitrust del 2020 sulle indicazioni relative all'origine del grano duro utilizzato nella produzione di pasta di semola.

In quel contesto Divella aveva assunto impegni per superare le criticità contestate, modificando le confezioni e inserendo la dicitura:





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