Il Codacons chiede l'accesso agli atti sul contratto di Barbara d'Urso con Rai per verificare compensi e penali in caso di uscita anticipata da Ballando con le Stelle.

Il Codacons sta preparando una formale istanza di accesso agli atti per richiedere la visione completa del contratto tra Barbara d'Urso e la Rai. L'obiettivo primario è chiarire l'entità del compenso percepito dalla conduttrice e analizzare le precise condizioni economiche della collaborazione.

La mossa legale nasce a seguito delle forti tensioni registrate durante la puntata del 14 novembre, caratterizzata da un acceso scontro in diretta televisiva tra Barbara d'urso e il giudice Guillermo Mariotto. L'Associazione Consumatori si chiede quali siano le conseguenze contrattuali qualora la conduttrice decidesse di lasciare il programma prima della scadenza naturale.

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Accesso agli atti per trasparenza economica Rai

Stefano Zerbi, portavoce del Codacons, ha confermato ad Adnkronos l'intenzione di ottenere copia ufficiale dell'accordo economico stipulato tra l'attore televisivo e l'ente pubblico. La richiesta mira a verificare come vengono impiegate le risorse finanziarie della Rai, finanziate tramite il canone televisivo, durante la produzione dei programmi di intrattenimento.

Secondo quanto dichiarato da Milly Carlucci, la produzione della trasmissione, l'ingresso di Barbara d'Urso nella giuria di Ballando con le Stelle è stato preceduto da trattative complesse. L'associazione intende quindi fare luce non solo sul cachet, ma anche sulle spese sostenute dalla emittente e sugli obblighi specifici assunti da entrambe le parti.

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Clausole di uscita e reazioni del caso Mariotto

Il punto cruciale riguarda le penali o le clausole previste in caso di interruzione anticipata della collaborazione. Dopo il diverbio con Guillermo Mariotto, Barbara d'Urso aveva espresso pubblicamente la propria delusione, ipotizzando persino di lasciare il tavolo della giuria in modo definitivo. Questo scenario rende necessaria una verifica tecnica dei termini contrattuali per capire gli oneri economici derivanti da un eventuale addio.

Il portavoce Stefano Zerbi sottolinea come sia legittimo per i cittadini comprendere quali impegni economici abbiano impegnato la società della radiotelevisione pubblica. La trasparenza nella gestione dei fondi non è solo una questione tecnica, ma un diritto fondamentale degli utenti del servizio pubblico.

Impatto sul pubblico e prossimi passi legali

L'iniziativa del Codacons non intende limitarsi a semplici polemiche televisive, ma punta a stabilire un precedente di rigore nella gestione dei contratti stellari. Se le risultanze dell'accesso agli atti dovessero rivelare condizioni economiche anomale o clausole svantaggiose per il servizio pubblico, l'associazione potrebbe prendere in considerazione ulteriori azioni a tutela del consumatore.

La puntata del 14 novembre ha quindi funzionato da catalizzatore per una richiesta di ordine pubblico sulla corretta allocazione del denaro raccolto dai cittadini. Il Codacons attende ora la risposta della Rai per esaminare il documento e valutare le implicazioni future per la conduzione del programma di Milly Carlucci.