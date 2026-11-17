Il Codacons chiede alla Rai il contratto di Barbara d'Urso per verificare il compenso e le clausole di uscita, dopo le tensioni con Guillermo Mariotto a Ballando.

L'associazione Codacons ha annunciato la preparazione di una formale richiesta di accesso agli atti indirizzata all'emittente televisiva Rai. L'iniziativa mira a ottenere una copia integrale del contratto stipulato tra la conduttrice Barbara d'Urso e la società di pubblica utilità. Lo scopo principale è fare luce sui dettagli economici dell'accordo e verificare il rispetto delle normative sulla trasparenza finanziaria.

Accesso agli atti per chiarire il compenso

Stefano Zerbi, portavoce del Codacons, ha confermato ad Adnkronos che l'istanza sarà presentata ufficialmente nei prossimi giorni. La mozione richiede l'esame completo dell'accordo firmato per la partecipazione di Barbara d'Urso al programma Ballando con le Stelle. L'obiettivo è chiarire definitivamente l'importo del cachet percepito dalla conduttrice per la conduzione del programma serale.

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L'associazione ritiene necessario verificare non solo il compenso base, ma anche le spese sostenute dalla Rai durante le trattative. Milly Carlucci aveva precedentemente riferito che l'accordo per l'ingresso di Barbara d'Urso nella giuria è stato il risultato di trattative particolarmente complesse e lunghe. Il Codacons intende ora conoscere i termini esatti che hanno permesso la chiusura di quel accordo.

Focus sulle clausole di uscita anticipata

Oltre al compenso, l'attenzione si concentra sulle condizioni contrattuali relative all'interruzione della collaborazione. La richiesta specifica riguarda le clausole previste in caso di abbandono anticipato del programma da parte della conduttrice. L'associazione vuole sapere quali conseguenze economiche o legali scattano se Barbara d'Urso decidesse di lasciare Ballando con le Stelle prima della fine.

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Questo interrogativo nasce dalle tensioni esplose nella puntata del 14 novembre. Durante la trasmissione, si è registrato un confronto molto acceso tra Barbara d'Urso e il membro della giuria Guillermo Mariotto. Lo scontro ha portato la conduttrice a esprimere pubblicamente la propria delusione per quanto accaduto in diretta.

Subito dopo l'episodio, Barbara d'Urso ha prospettato la possibilità di abbandonare il tavolo della giuria. Tale scenario ha attirato l'attenzione del Codacons, che vuole sapere come il contratto gestisce simili situazioni di crisi. Le domande restano aperte su quali penali o obblighi residui graverebbero sulla conduttrice in un eventuale addio prematuro.

Trasparenza nella gestione del canone Rai

Per il Codacons, questa iniziativa non è solo una polemica televisiva, ma una questione di principio istituzionale. L'associazione sottolinea la necessità di trasparenza nella gestione delle risorse della Rai, finanziate principalmente attraverso il canone televisivo. I cittadini hanno il diritto di sapere come vengono spesi i fondi pubblici o parafiscali raccolti.

Stefano Zerbi ha dichiarato che quando la Rai sottoscrive accordi con personaggi pubblici, è legittimo chiedere chiarimenti sui impegni economici assunti. Il controllo mira a verificare se gli importi corrisposti a Barbara d'Urso siano coerenti con le norme di spesa pubblica. L'associazione intende quindi accertare gli obblighi previsti per entrambe le parti del contratto.

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L'iniziativa del Codacons rappresenta un tentativo di garantire che i contratti della televisione pubblica siano chiari e accessibili. La verifica del cachet e delle clausole di uscita contribuirà a definire standard più rigidi per la trasparenza. L'associazione resta in attesa di una risposta ufficiale dalla direzione Rai per procedere con l'analisi dei documenti richiesti.