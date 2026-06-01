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Codacons: rimborsi autostradali per cantieri, ecco le regole e le tempistiche

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Codacons: rimborsi autostradali per cantieri, ecco le regole e le tempistiche
CodaconsRimborsi AutostradaliC Avengers
📆6/1/2026 11:33 AM
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Il Codacons illustra le nuove regole per i rimborsi autostradali dovuti a cantieri e interruzioni del traffico, secondo la delibera ART 211/2025. La prima fase riguarda solo i percorsi interamente gestiti da un unico concessionario, con tempistiche diverse per tratte multiple. I rimborsi scattano in base alla lunghezza del percorso e alla durata del disagio, con percentuali che variano dal 50% al 100% del pedaggio. Sono previste eccezioni per riduzioni generalizzate, cantieri emergenziali e mobili.

Il Codacons ha comunicato che le principali società autostradali hanno già reso disponibili sui propri siti web i moduli e le pagine dedicate per la presentazione delle domande di rimborso, benché l'applicazione unica prevista dall'Autorità di regolazione dei trasporti non sia ancora operativa.

La nuova regolamentazione scaturisce dalla delibera numero 211/2025 dell'ART e, in questa prima fase, si applica esclusivamente ai percorsi che si svolgono interamente su tratte gestite da un unico concessionario. Per i cantieri ubicati su tratte gestite da più concessionari diversi, bisognerà attendere il primo dicembre 2026.

I rimborsi per disagi da cantiere variano in base alla lunghezza del tragitto: sono automatici per percorsi inferiori a 30 chilometri; si attivano in caso di ritardo superiore a 10 minuti per tragitti tra 30 e 50 km; e oltre i 15 minuti di ritardo per quelli superiori ai 50 km. Per le interruzioni del traffico, il rimborso è calcolato in percentuale sul pedaggio versato: il 50% per blocchi compresi tra 60 e 119 minuti, il 75% per quelli tra 120 e 179 minuti, e fino al 100% per interruzioni prolungate oltre le tre ore.

Gli accreditamenti partono da un minimo di 1 euro, con una soglia di rilevanza fissata a 10 centesimi. Non sussiste il diritto al rimborso se sul percorso è già prevista una riduzione generalizzata del pedaggio, né in caso di cantieri emergenziali legati a incidenti, eventi meteo estremi o attività di soccorso. In questa fase iniziale sono altresì esclusi i cantieri mobili, come quelli per lo sfalcio dell'erba, la pulizia della carreggiata o la manutenzione della segnaletica

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