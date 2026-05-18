Code for Exclusive Items, Black Friday, and the History of Retail Crowds

This news article discusses the phenomenon of people forming long lines and waiting for hours to get their hands on limited-edition or exclusive items, such as the Swatch x Audemars Piguet watch or the MoonSwatch. It also mentions the Black Friday shopping event and its statistics, as well as the history of retail crowds and their impact on the industry.

La polizia aveva già montato le transenne (le code si erano formate due notti prima, con gente accampata sotto la pioggia con coperte e tende), ma quando si è sparsa la voce che i pezzi erano finiti, qualcuno ha pensato bene di arredare il marciapiede con i tavolini del bar vicino.

L'oggetto del desiderio: l'orologio da taschino nato dalla collaborazione tra Swatch e Audemars Piguet. Un oggetto venduto a 385 euro, offerto subito a 1.100 sui gruppi Facebook. Nel mondo degli acquisti, però, non è di certo la prima volta. L'apertura del MoonSwatch - Swatch x Omega, bioceramica, 260 euro, ispirato all’orologio degli astronauti dell’Apollo 11 - aveva trasformato corso Vercelli in una fiera del bestiame.

Le file occupavano la carreggiata, la polizia locale era intervenuta per liberare la strada, un punto vendita aveva chiuso ‘per motivi di sicurezza’ nel giro di poche ore. Swatch aveva provato a calmare gli animi sui social: ‘Non ci aspettavamo di ritrovarvi così numerosi. Il prodotto non è limitato, sarà di nuovo disponibile’. Inutile dire che non servì a niente.

Nel frattempo, sui siti di reselling, l'orologio era già a mille euro. Gli esempi nella storia recente di code infinite per accaparrarsi uno spiraglio di esclusiva sono infiniti. Davanti al McDonald's, in piazza Pushkin di Mosca, per esempio, si presentarono 30mila persone. Alcune di loro avevano aspettato otto ore.

Il Big Mac costava 3,75 rubli (mezza giornata di lavoro per un operaio medio). Secondo l'il burger più caro del mondo. I manager dovettero addestrare il personale a sorridere ai clienti: nella cultura sovietica, farlo senza motivo era considerato un segno di idiozia. Tra i presenti in fila c'era anchegenerò file di giorni davanti agli Apple Store di tutto il mondo.

A New York, nel 2013, per l'iPhone 5S i fan: solo nel punto vendita principale di Manhattan si presentarono oltre 1.400 persone. In Australia qualcuno campeggiò due giorni, dichiarando di farlo per sensibilizzare sulla condizione dei senza tetto. Difficile dire se fosse ammirevole o se si trattasse semplicemente di una buona scusa.

Tra il 2000 e il 2007, le librerie dei Paesi occidentali diventarono il punto di raccolta di decine di migliaia di fan diin costume, con code che serpeggiavano attorno all'isolato, sacchi a pelo, bacchette, cicatrici disegnate in fronte. Per il libro più velocemente venduto nella storia dell'editoria, nel luglio 2007, solo in Gran Bretagna decine di migliaia di persone festeggiarono in 280 negozi Waterstones diversi.

Risultato: il libro più velocemente venduto nella storia dell'editoria. aprì il suo primo negozio giapponese a Shinjuku a Tokyo, la coda che si formò fu permanente, per mesi. Un’ora di attesa minima, due o tre nei momenti di punta: in tre giorni passarono 10mila clienti.

Una donna intervistata dalconfessò di essersi messa in fila davanti al negozio prima ancora di chiedere cosa si vendesse: in Giappone esistono aziende che affittano professionisti della fila, i cosiddettiStar Wars e il campeggio davanti al cinema, più di 150 fan affrontarono a Los Angeles a condizioni metereologiche difficili. Arrivarono ad aspettaredavanti al TCL Chinese Theatre di Hollywood, solo per comprare i biglietti.

Ma il fenomeno iniziò nel 1977: al lancio del primo episodio, le file erano talmente lunghe da girare attorno agli isolati in tutto il Paese, diventando un’immagine simbolo della pop culture americana. Il 28 novembre 2008, circa duemila persone si radunarono di notte davanti a un Walmart di Valley Stream per i saldi del mattino. Quando le porte si aprirono alle 5, la folla travolse tutto. Jdimytai Damour, il dipendente che aprì il negozio, morì in ospedale quella mattina.

Walmart pagò 1,5 milioni di dollari alla famiglia e promise di rivedere i sistemi di gestione delle folle. Nello stesso giorno, a Palm Desert in California, due clienti litigarono dentro un Toys “R” Us. Tirarono fuori le pistole e si spararono a vicenda tra i corridoi dei giocattoli. Il Black Friday è diventato nel tempo, d’altronde, la giornata in cui i dati di cronaca si sovrappongono regolarmente a quelli di vendita.

Secondo un’indagine di, il 12 per cento di tutti i frequentatori dei negozi durante il venerdì nero fa acquisti sotto l’effetto dell’alcol. Una ricorrenza che ha una sua statistica per quasi tutto: i prezzi, i volumi, le ore di coda. Alcune però raccontano la giornata meglio di altre





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