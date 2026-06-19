Codice Rocco: cosa resta del testo firmato da Mussolini? La lunga opera di smantellamento

Il ministro Nordio riaccende il dibattito sul codice penale fascista. Dalle polemiche alla realtà: ecco come è stato smantellato in settant'anni di riforme e sentenze costituzionali.

Il codice penale italiano, ancora oggi in larga parte ereditato dal periodo fascista, è stato al centro di un acceso dibattito politico. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha dichiarato che il codice penale, firmato da Mussolini, è il libro più importante per la giustizia italiana, scatenando reazioni veementi dalle opposizioni.

Nel suo intervento, Nordio ha accusato la sinistra di non aver mai realmente modificato il codice Rocco, del 1930, nonostante decenni di governo. Dopo le critiche, il Guardasigilli ha precisato di averne auspicato l'abolizione vent'anni fa e ha ricordato che la parte generale, contenente i principi fondamentali come reato, dolo e colpa, è rimasta invariata. Ma cosa resta realmente del codice voluto da Alfredo Rocco? Molto meno di quanto si possa immaginare.

La Costituzione italiana del 1948, legge fondamentale e democratica, non contiene alcun riferimento al codice Rocco, che è una legge ordinaria di epoca dittatoriale. Nel corso dei decenni, il codice è stato profondamente modificato per allinearsi ai principi costituzionali, rimuovendo gli elementi ideologici del regime. Del testo originale resta solo l'impalcatura tecnica e i reati comuni come omicidio, furto e truffa, che però sono stati privati delle aggravanti autoritarie.

Anche il sistema del doppio binario, che distingue tra imputabili e socialmente pericolosi, è stato ridimensionato. Lo smantellamento è avvenuto per via legislativa e tramite sentenze della Corte Costituzionale, in diverse fasi storiche. La prima grande riforma risale al 1944, quando fu abolita la pena di morte per i reati comuni e reintrodotta la possibilità di opporsi agli atti arbitrari dei pubblici ufficiali.

Negli anni successivi, la Corte Costituzionale ha cancellato i reati di serrata e sciopero, considerati delitti contro l'economia pubblica, e nel 1968-69 ha eliminato l'adulterio e il concubinato, che penalizzavano ingiustamente le donne. Nel 1971 è caduto il divieto di propaganda anticoncezionale, mentre nel 1974 la riforma della Novella ha reso le pene più flessibili.

La legge sul divorzio e la riforma del diritto di famiglia del 1975 hanno ulteriormente scardinato la supremazia maschile, e nel 1978 la legge 194 ha depenalizzato l'aborto. Negli anni Ottanta e Novanta sono stati abrogati i delitti d'onore e rafforzati i diritti della persona. Oggi, il codice penale è un ibrido che conserva solo la struttura tecnica, mentre i contenuti sono stati radicalmente trasformati in senso democratico





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