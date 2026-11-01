Cofferati legge di bilancio: crisi economica e malessere senza risposte

Sergio Cofferati critica la legge di bilancio per la mancanza di misure contro il carovita e la stagnazione economica, definendo le riforme elettorali insufficienti.

Sergio Cofferati, ex segretario generale della Cgil dal 1994 al 2002, ex sindaco di Bologna ed ex europarlamentare, ha espresso una valutazione netta sulla situazione socioeconomica italiana. Secondo la sua analisi, la maggioranza della popolazione versa in una condizione di disagio peggiore rispetto al passato. Non vengono individuate misure concrete nella nuova legge di bilancio che abbiano la potenzialità di eliminare o attenuare tale sofferenza diffusa. Questa dichiarazione arriva a seguito delle recenti ondate di proteste che hanno coinvolto piazze e luoghi di lavoro in tutto il Paese.

Insoddisfazione per la manovra economica

La nuova legge di bilancio, appena arrivata alla Camera dei Deputati, viene giudicata da Cofferati priva di risposte efficaci alle richieste avanzate dalle basi sindacali e dai movimenti giovanili. Le disposizioni fiscali previste offrono uno sconto temporaneo, valido per un solo anno, ai lavoratori dipendenti. Al contrario, una parte delle partite IVA riceve un vantaggio fiscale permanente. Tuttavia, manca completamente una strategia organica volta a rilanciare la crescita economica nazionale. L'ex sindacalista ritiene che queste misure siano concepite principalmente per ottenere consenso elettorale piuttosto che per risolvere le structurali debolezze dell'economia del Paese.

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Proteste e richiesta di giustizia sociale

Nelle piazze italiane, nelle scorse settimane, si sono riversati studenti, lavoratori e cittadini preoccupati dall'aumento del costo della vita. Cofferati osserva che, sebbene le esigenze specifiche possano variare tra i diversi gruppi, esiste un elemento comune: un malessere sociale estremamente pesante. Tutti i partecipanti concordano nel giudicare largamente insufficienti le attuali condizioni materiali di vita. La protesta non trova alcuna eco significativa nella manovra finanziaria attuale, che appare costruita su equilibri politici molto precari. Non corrisponde minimamente alle istanze avanzate sia dai sindacati che dalle rappresentanze dei giovani, i quali soffrono per la mancanza di prospettive occupazionali adeguate alle loro aspettative.

Stagnazione economica e fiscal drag

Il problema fondamentale, secondo l'ex segretario Cgil, non è solo la ridistribuzione della ricchezza, ma la necessità di far ripartire un'economia ferma. Senza una crescita effettiva del Prodotto Interno Lordo, qualsiasi politica di redistribuzione risulta impossibile da attuare in modo sostenibile. Chi lavora attualmente soffre perché il proprio impiego non è adeguatamente riconosciuto in termini retributivi e di sicurezza. Chi invece cerca un lavoro soffre per l'assenza di prospettive positive nel breve periodo. I dipendenti pagano più tasse a causa dell'inflazione e del fenomeno del fiscal drag, senza che il potere adquisitivo del loro stipendio aumenti di conseguenza.

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Critiche alle riforme fiscali e statuto del lavoro

La flat tax, estesa fino a centomila euro, viene definita un'azione demagogica che rischia di dividere i lavoratori, creando un conflitto artificiale tra dipendenti e autonomi. Questo approccio è visto come un tentativo strumentale di allontanare i settori svantaggiati dagli altri. Cofferati chiede un nuovo Statuto dei lavori e di tutti i lavoratori, non solo di una categoria specifica. Servono leggi che proteggano chi non ha ancora una copertura adeguata e una contrattazione diffusa capace di garantire incrementi salariali dignitosi. La mancanza di una politica seria per la ricerca e lo sviluppo penalizza soprattutto il lavoratore dipendente.

Prospettive future e responsabilità politica

Alla luce del prossimo ciclo elettorale, la politica appare concentrata su azioni di scarso valore sostanziale, utilizzate per dare illusioni temporanee all'elettorato. Chiunque vinca le prossime elezioni dovrà comunque trovare le risorse necessarie per rispondere alle istanze sociali emergenti. La proposta di applicare una patrimoniale a chi ha di più è considerata una strada giusta in una società democratica, ma non sostituisce la necessità di creare lavoro e crescita. Cofferati sottolinea l'urgenza di stabilire soglie retributive minime per garantire condizioni materiali dignitose a milioni di persone. L'obiettivo finale rimane la realizzazione di un modello economico inclusivo e sostenibile nel lungo periodo.