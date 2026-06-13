Cohousing e affitti condivisi in crescita: sole e silenzi rumorosi che diventano comunità

La condivisione degli spazi abitativi, dal cohousing agli affitti condivisi, è una tendenza in espansione nelle grandi città italiane ed europee, guidata da costi immobiliari elevati e dalla ricerca di socialità. Storie di over 50 e giovani che convivono senza essere coppie testimoniano un cambiamento culturale verso modelli abitativi più flessibili e comunitari.

Il fenomeno della condivisione degli spazi abitativi, noto come cohousing o affitto condiviso, sta conoscendo una crescita significativa nelle grandi città italiane ed europee, spinto dall'aumento dei costi degli immobili e dalla stagnazione dei salari.

Le storie di Gina, 60 anni, e Giovanni, 40, che convivono in un trilocale a Milano senza essere una coppia, e di HelloCalm, che a Londra ha condiviso per anni un appartamento con un coinquilino più anziano, sono solo due esempi di una tendenza che supera le generazioni: over 50 con figli lontani e giovani lavoratori o studenti cercano compagnia, risparmio e un senso di comunità. Il rapporto di Idealista evidenzia un aumento del 4% nell'offerta di affitti condivisi e del 6% nei prezzi, mentre il Joint Center for Housing Studies dell'Università di Harvard segnala un raddoppio del cohousing negli ultimi vent'anni, un fenomeno già diffuso negli Usa con quasi un milione di over 50 coinquilini.

In Italia, il 55% dei monolocali e il 46% dei bilocali sono considerati accessibili per i single, ma città come Milano, Bologna e Firenze rimangono critiche. La scelta di condividere la casa non è più solo una risposta al caro vita, ma un modo per ricostruire reti sociali, ridurre la solitudine e adottare modelli abitativi più flessibili e sostenibili, come il coliving per professionisti e famiglie.

L'esperienza di HelloCalm, che a Londra ha vissuto con un uomo gay di 65 anni e ora tiene una stanza libera per future convivenze, dimostra come il coinquilino possa diventare una figura familiare. Gina racconta: "Mia figlia vive fuori Milano, volevo qualcuno in casa. Un rumore, una tazza lasciata sul tavolo" e aggiunge che Giovanni l'ha spinta ad aprire le porte di casa, riscoprendo il valore della comunità.

Paolo Giabardo, direttore generale di Immobiliare.it, sottolinea che il vero problema strutturale è la stagnazione delle retribuzioni, non l'aumento dei prezzi, che in Italia è stato più contenuto che altrove. Il modello "flex" dell'abitare, che include cohousing e coliving, si diffonde da Berlino a Parigi, da Roma a Milano, offrendo soluzioni abitative più economiche e una rete di supporto.

Ecco perché sempre più persone, senza paura e con curiosità, scelgono di condividere spazi e spese, trasformando la casa da luogo di isolamento a spazio relazionale





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