Coldiretti: "La miscelazione dell'olio è un inganno che danneggia gli olivicoltori"

A Bari si è svolta una protesta organizzata da Coldiretti contro le pratiche di miscelazione dell'olio d'oliva, definite dal Vicepresidente Davide Granieri come "il grande inganno" che trasforma olio vergine in extravergine, sottraendo reddito agli agricoltori e ricchezza ai territori. La richiesta è quella di controlli più evoluti e efficaci, che includano tecnologie come risonanza magnetica e tracciatura genomica.

(Agenzia Vista) Bari, 19 giugno 2026 "La miscelazione è il grande inganno, un prodotto che viene miscelato, l'olio vergine con l'olio extravergine, e diventa tutto extravergine, l'unica caso, caso in cui in una filiera il sottoprodotto diventa prodotto.

Assolutamente questa attività sottrae reddito ai nostri olivicoltori e sottrae ricchezza ai territori. Abbiamo bisogno di più controlli, controlli evoluti, controlli efficaci, controlli che prendano spunto dalle azioni tradizionali ma usino anche quelle sperimentali per farle diventare facili e soprattutto probanti, e parlo della risonanza magnetica, parlo della tracciatura genomica", così Davide Granieri Vicepresidente nazionale di Coldiretti a margine della protesta a Bari contro i 'trafficanti' di olio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagie





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