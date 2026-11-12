Colette Kress nominata Ceo interim di Nvidia dopo l'addio di Jensen Huang

Colette Kress subentra a Jensen Huang alla guida di Nvidia come amministratrice delegata temporanea. La finanziaria con oltre dodici anni di esperienza guida il colosso dei chip.

Colette Kress è la nuova amministratrice delegata a interim di Nvidia, il gigante dell'industria dei semiconduttori che ha dominato la scena tecnologica recente. La 59enne, con una carriera lunga e solida nel settore, subentra al fondatore Jensen Huang alla guida del colosso statunitense. Questa nomina segnato un momento cruciale per l'azienda, che cerca di mantenere la sua leadership nonostante i cambiamenti al vertice. Kress, che ha passato tredici anni all'interno del gruppo informatico, porta con sé un profondo bagaglio finanziario e strategico.

Rossa Il Profilo Esperto Di Kress

La formazione di Colette Kress è strettamente legata ai numeri e alla gestione aziendale complessa. Si è laureata in Finanza presso l'Università dell'Arizona, gettando le basi per una carriera incentrata sulla precisione economica. In seguito, ha completato un master in Business Administration alla Southern Methodist University tra il 1994 e il 1996. Questa preparazione accademica ha preceduto una serie di ruoli chiave in altre importanti multinazionali tecnologiche. La sua esperienza precedente include otto anni alla Texas Instruments, dove ha affinato le sue competenze operative.

Also read Colette Kress nominata Ceo ad interim di Nvidia

Prima di approdare a Nvidia, Kress ha lavorato per dieci anni presso Microsoft, dove è diventata una figura di spicco nella gestione finanziaria. Durante i tredici anni di permanenza nel gruppo informatico, è arrivata a dirigere le finanze della divisione Server and Tools. Dal 2006 al 2010, ha ricoperto anche il ruolo di Corporate vice president, dimostrando capacità di gestione ad alto livello. La sua esperienza include inoltre un periodo significativo presso Cisco, specializzata nella progettazione e produzione di reti informatiche.

Transizione Strategica Dell'Azienda

Il percorso di Kress verso la guida di Nvidia è stato preceduto da un'esperienza cruciale in un'altra grande azienda di networking. A Cisco, ha ricoperto il ruolo di vice presidente senior ed è stata nominata direttrice finanziaria, il cosiddetto Cfo. In questa veste, ha guidato la pianificazione finanziaria dell'azienda, dimostrando una capacità di visione a lungo termine. Una parentesi professionale che è durata poco, poiché nel 2013 è arrivata la chiamata diretta di Jensen Huang a Nvidia. Questo segnale ha aperto la strada alla sua integrazione nel team dirigente del futuro leader dei chip per l'intelligenza artificiale.

Advertisement

Fino ad adesso, Colette Kress era direttrice finanziaria del colosso dei microchip, un ruolo che le ha permesso di conoscere ogni aspetto dell'operato aziendale. Ora è diventata amministratrice delegata a interim, assumendo la responsabilità totale delle decisioni strategiche. Questa transizione non è improvvisa, ma frutto di anni di collaborazione stretta con il fondatore. Jensen Huang, che ha creato Nvidia, lascia la guida operativa ma rimane una figura influente. La nomina di Kress garantisce continuità e stabilità in un periodo di forte attenzione mediatica e finanziaria.

Valutazione Degli Analisti Del Settore

Il 17 novembre, nel suo doppio ruolo di direttrice finanziaria e amministratrice delegata a interim, Colette Kress presenterà la trimestrale di Nvidia. Questo evento sarà mai come al centro dell'attenzione dei mercati e degli investitori globali. Per alcuni analisti esperti, si tratta della persona giusta per guidare l'azienda in questa fase delicata. Dan Ives, analista di Yorkville Ives & Co., ha espresso una valutazione molto positiva delle sue capacità. La considera molto più di una semplice direttrice finanziaria, definendola quasi una direttrice operativa dell'azienda.

Colette Kress era l'unica personalità di spicco dopo Jensen Huang a parlare nelle conference call sui risultati finanziari dell'azienda. Rispondeva alle domande degli investitori e presentava i dati con una chiarezza che raramente si vedeva. Un ruolo non da poco in una società che si identificava nella figura del suo fondatore, ora in declino quantomeno di visibilità pubblica. Jensen non faceva nulla senza di lei, secondo quanto dichiarato dall'analista Dan Ives. Questa affermazione sottolinea l'importanza storica del suo contributo interno.

Impatto Futuro E Prossimi Passi

La nomina di Colette Kress rappresenta una svolta significativa per la cultura aziendale di Nvidia. È descritta come un vero e proprio coltellino svizzero per il gruppo tecnologico. Si occupava di tutto a livello strategico: clienti, partner e tecnologia erano sotto la sua attenta supervisione. Era sempre coinvolta nei processi decisionali, garantendo che ogni aspetto dell'operato fosse allineato agli obiettivi aziendali. Questa capacità di gestione olistica è fondamentale per mantenere la competitività nel mercato globale dei semiconduttori.

Advertisement

I prossimi passi di Nvidia saranno guidati da questa nuova struttura di leadership. L'azienda deve affrontare le sfide di un mercato in rapida evoluzione e la domanda continua per le sue soluzioni di calcolo avanzato. La presenza di Kress al vertice offre una garanzia di stabilità finanziaria e operativa. Gli investitori monitoreranno da vicino la sua capacità di navigare le complessità del settore. La presentazione del 17 novembre sarà il primo test concreto delle sue nuove responsabilità.