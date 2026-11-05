Collaboratori Scolastici in Crisi Abitativa a Pordenone: Affitti e Stipendi

Gli ATA di Pordenone denunciano l'impossibilità di vivere dignitosamente con 1.300 euro mensili. Affitti alle stelle, stanze da 450 euro e assenza di incentivi regionali costringono i lavoratori a condizioni di precarietà estrema.

I collaboratori scolastici che lavorano nel territorio di Pordenone affrontano una drammatica crisi abitativa, costretti a destinare oltre un terzo del proprio stipendio al solo affitto di stanze in affitto. La situazione critica vede lavoratori come G.A., un 53enne originario di Battipaglia in provincia di Salerno, vivere in ambienti precari e condividere servizi igienici essenziali per risparmiare. Con un reddito mensile fisso di 1.300 euro, la possibilità di trovare un alloggio dignitoso appare quasi inesistente, spingendo molti a considerare il trasferimento in regioni dove il costo della vita è inferiore o dove sono proprietari di casa.

Condizioni Abitative Precarie nel Friuli Venezia Giulia

G.A., impiegato presso l'Istituto Comprensivo Sacile, ha descritto la sua attuale sistemazione come una vera e propria gabbia dorata ma decadente. Occupa una stanza di soli 15 metri quadrati nel quartiere delle Grazie, vicino al policlinico San Giorgio, per un canone di 400 euro più le spese condominiali e di utenza, che fanno salire il totale a circa 450 euro mensili. L'arredamento della stanza è descritto come decrepito e cadente, comprendendo un letto singolo rotto, un armadio a due ante e una piccola scrivania con televisione. La convivenza con altri tre coinquilini, che devono dividere anche i bagni e la cucina, definisce un'esperienza di vita paragonabile a quella detentiva, priva di qualsiasi privacy o comfort personale.

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Il trasferimento nella zona di Pordenone è avvenuto il primo settembre, dopo un periodo di instabilità precedente. In precedenza, G.A. era costretto a risiedere in un hotel ad Azzano Decimo, dove pagava 600 euro mensili, compiendo quotidiani spostamenti in autobus per raggiungere il luogo di lavoro. La difficoltà di raggiungibilità da Azzano verso Sacile ha motivato la ricerca di una nuova sistemazione più vicina al nuovo incarico scolastico. La pressione del mercato immobiliare ha reso la scelta immediata e dolorosa: bloccare la stanza ha richiesto il pagamento di due mensilità anticipate e un deposito cauzionale, un esborso considerevole per chi deve gestire una quota minima del proprio bilancio mensile.

Disagi Economici e Mancanza di Incentivi Regionali

La struttura dei contratti di lavoro agratai aggrava ulteriormente la vulnerabilità abitativa dei collaboratori scolastici. G.A. lavora con contratti annuali, un meccanismo che si è ripetuto per sei anni in diverse istituzioni educative della zona, tra cui l'istituto comprensivo di Azzano Decimo, l'Ic Pordenone Centro e l'Isi Mattiussi-Pertini. Questa precarietà strutturale impedisce una pianificazione economica a lungo termine, rendendo impossibile l'accesso al credito immobiliare o ad affitti a lungo termine. La possibilità di cambiare alloggio è subordinata alla immediata disponibilità di una nuova stanza, una condizione che raramente si presenta senza un ritardo che lascerebbe il lavoratore senza tetto.

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Il sindacalismo ha evidenziato come l'assenza di politiche di sostegno sia la causa principale del fenomeno. L'ex segretario provinciale della Fcl Cgil Giuseppe Mancaniello ha chiarito che la categoria dei lavoratori Ata e dei docenti rimane ignorata dalle istituzioni. La presenza di alloggi dedicati esclusivamente al personale scolastico è giudicata insufficiente e tardiva. Mancaniello, oggi in pensione, ha confermato di essersi attivato per cercare agevolazioni per casi simili, senza però ottenere risultati concreti che potessero garantire una vita dignitosa a chi deve trasferirsi dal Sud Italia per lavorare.

Impatto Settoriale: Infermieri e Politiche Abitative

La crisi del mercato immobiliare non colpisce solo il personale della scuola, ma interessa trasversalmente tutto il settore dei servizi essenziali nella regione. Infermieri e OSS provenienti da altre regioni si trovano nella stessa situazione critica, con stipendi erosi dal caro-affitto e dal costo dei carburanti necessari per gli spostamenti. L'interrogazione parlamentare presentata dal consigliere regionale del Partito Democratico Nicola Conficoni sottolinea la necessità urgente di verificare l'effettiva destinazione dei 3 milioni di euro stanziati dalla Regione per l'anno 2025. Tali fondi, previsti dalla legge regionale 12 del 2025, dovrebbero sostenere le Aziende sanitarie regionali nel fornire soluzioni abitative logistiche per il personale fuori sede.

La mancanza di trasparenza sull'utilizzo di queste risorse finanziarie ha generato preoccupazione tra le categorie professionali coinvolte. Il consigliere Conficoni ha richiesto chiarimenti specifici su quanti professionisti abbiano effettivamente beneficiato di questi contributi e come siano stati distribuiti i fondi nelle varie aziende sanitarie. In un contesto di grave carenza di personale infermieristico, la garanzia di un alloggio stabile rappresenta un fattore determinante per attrarre e trattenere i lavoratori nel Friuli Venezia Giulia, evitando così l'abbandono della regione a favore di altre realtà più accoglienti economicamente.

Prospettive Future e Ricerca di Soluzioni

Per i lavoratori attuali, come G.A., la speranza risiede in una stabilizzazione professionale che potrebbe cambiare radicalmente le prospettive abitative. L'obiettivo dichiarato è il passaggio di ruolo, una transizione che porterebbe sicurezza economica e potenziale accesso a migliori condizioni di mercato. Tuttavia, fino a tale momento, la strategia di sopravvivenza consiste nel rimanere in strutture al limite della decenza, sperando in un miglioramento improvviso della situazione economica. La prospettiva di tornare in Campania, dove il costo della vita è più contenuto e vi sono case di proprietà, rimane l'unica via d'uscita concreta per molti colleghi del Sud Italia.

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La discussione politica e sindacale si concentra ora sulla necessità di rivedere integralmente il sistema di incentivazione per i trasfertieri. L'idea di creare un fondo dedicato o di aumentare significativamente i contributi regionali è emersa come unica soluzione reale. Se le istituzioni non interverranno con misure concrete per abbassare il carico sugli stipendi dei lavoratori pubblici, il rischio è un'ulteriore fuga di cervelli e manodopera essenziale verso altre regioni, compromettendo il funzionamento stesso dei servizi scolastici e sanitari nel territorio nord-orientale. La scadenza delle verifiche sui fondi 2025 rappresenterà un momento cruciale per valutare la reale volontà politica di risolvere questa crisi sociale ed economica.