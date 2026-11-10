Collane lunghe per maglioni Autunno Inverno 2026/2027: come abbinarle

Collane lunghe con pendente, perle e sautoir per abbinare maglioni a V, dolcevita e polo nell'Autunno Inverno 2026/2027, con consigli pratici di styling.

Per l' Autunno Inverno 2026/2027 le collane lunghe tornano protagoniste dello stile dei maglioni, con catenine sottili con pendente, cordini da cui scendono piccoli amuleti e fili di perle che arrivano fino alla vita. Il ritorno di questi modelli è stato notato sulle passerelle, dove compaiono su scolli a V, dolcevita e polo in maglia.

La scelta del gioiello dipende dalla scollatura e dal tipo di maglione. Il consiglio è di puntare su una medaglietta o un amuleto da portare sempre con sé, in modo che il dettaglio diventi un segno personale oltre che un elemento di tendenza.

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Come abbinare la collana lunga al maglione a V

Il maglione con scollo a V è il modello che lascia più spazio alle collane. Accoglie bene gonne midi, pantaloni da ufficio e capi in denim, e permette di appoggiare sulla pelle anche le collane corte.

Per aggiungere una collana lunga si può costruire un trittico, cioè tre lunghezze diverse sullo scollo. Insieme ridisegnano la silhouette a V e danno al look un ritmo verticale più deciso.

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La finitura dorata o argentata è ciò che tiene insieme l'insieme. Anche le collane già presenti nel portagioie possono essere riutilizzate in questo schema, basta regolare le chiusure per ottenere le lunghezze giuste.

Pendenti, perle e materiali per il dolcevita e la polo

Sul dolcevita e sul maglione con colletto le collane lunghe lavorano in modo diverso, perché il collo resta coperto e il gioiello scende sopra la maglia. Pendenti piccoli e cordini sottili sono le scelte più equilibrate per questo tipo di scollo.

Per la polo con colletto e tre bottoncini, indicata in tonalità chiare come il burro, il panna o l'ecrù, la sequenza suggerita è semplice. Prima si sceglie il maglione, poi si lascia il colletto aperto e si fa scendere la collana con colore simile a quello del pullover, lasciando le perle libere di seguire la lavorazione della maglia.

Nei look più essenziali, con jeans chiari, trench o cappotto e mocassini, l'abbinamento risulta già completo. Basta una collana lunga per dare carattere a un capo molto classico, come il pull più semplice dell'armadio.

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Gioielli e tendenze per la stagione autunnale

Le collane lunghe si confermano l'accessorio più adatto a rinnovare i maglioni essenziali. Dalle catenine più discrete ai sautoir scenografici, il gioiello può cambiare il tono di un outfit senza altri interventi.

Anche l'Alta Gioielleria Autunno Inverno 2026/2027 riprende il gusto vintage, con un richiamo a materiali e lavorazioni del passato. Sul fronte dei piccoli oggetti da indossare al collo, gli anelli firmati stanno facendo concorrenza alle borse, come abbinamento inatteso.

Per completare il look basta una cintura e una borsa per spezzare la monocromia, soprattutto con un maglione in off white. In questo modo la collana resta il punto focale dello stile autunnale.