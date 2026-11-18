La mancanza di pneumatici e olio motore paralizza i veicoli umanitari a Gaza. Israele respinge le accuse di bloccare gli aiuti mentre l'inverno peggiora la crisi.

I mezzi di trasporto che si occupano della distribuzione di cibo e medicinali nella Striscia di Gaza si trovano in uno stato di collasso imminente. La flotta logistica sta esaurendo le risorse fondamentali a causa della carenza di pneumatici, pezzi di ricambio e olio motore, materiali il cui ingresso nell'enclave è severamente limitato dalle autorità israeliane. Questa situazione critica sta rendendo sempre più difficile raggiungere le centinaia di migliaia di sfollati che vivono nei campi profughi, specialmente con l'arrivo dell'inverno che aggrava le condizioni già devastate dalle recenti alluvioni.

La crisi dei ricambi e l'impennata dei prezzi

Nahed Shuhaiber, presidente dell'associazione dei trasportatori privati di Gaza, ha dichiarato che molti dei veicoli destinati alla logistica umanitaria sono ormai inutilizzabili. Per quelli ancora in grado di funzionare, è necessaria almeno una fornitura settimanale di due litri di olio, ma il lubrificante è praticamente introvabile nei canali ufficiali. Al mercato nero, il costo di un litro può raggiungere i tremila shekel, una cifra equivalente a circa ottocento euro. Sami, residente a Khan Younis, ha confermato questa impennata dei prezzi, segnalando che un singolo pneumatico costa oggi quattromila euro, mentre un litro di olio per il cambio arriva a mille euro.

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Impatto operativo sulle consegne e numeri discordanti

Prima dell'inizio del conflitto, un autista ha spiegato che era possibile effettuare tre viaggi giornalieri tra Gaza e il valico di Kerem Shalom, situato a sud. Oggi, a causa dei continui controlli, delle strade distrutte e dei guasti meccanici frequenti, si riesce a completare un solo viaggio al giorno. Secondo l'accordo di cessate il fuoco stipulato nell'ottobre 2025, Israele si era impegnata a consentire l'ingresso di seicentocinquanta camion al giorno. Le organizzazioni umanitarie operanti nell'area riconoscono un aumento del numero di veicoli entrati quotidianamente, ma affermano che la quantità concordata non viene ancora raggiunta e resta insufficiente.

Posizione di Israele e accuse reciproche

Il Cogat, l'organismo militare israeliano responsabile del coordinamento degli aiuti, respinge categoricamente le accuse. Secondo la componente israeliana, le affermazioni sul collasso della distribuzione alimentare e dell'assistenza sanitaria sarebbero scollegate dalla realtà sul campo. Israele sostiene di facilitare gli interventi umanitari ma afferma di voler impedire che Hamas utilizzi le forniture per rafforzare le proprie capacità militari. Il Cogat ha precisato che oli e ricambi sono classificati come materiali a duplice uso. Parallelamente, Israele attribuisce la responsabilità della crisi umanitaria a Hamas, accusando il movimento di sottrarre aiuti e tende destinati agli sfollati.

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Emergenza umanitaria e risposta internazionale

L'emergenza peggiora costantemente sotto la pressione delle condizioni meteorologiche e dei bombardamenti. L'Ocha, l'agenzia delle Nazioni Unite per gli affari umanitari, riporta che le inondazioni degli scorsi giorni hanno colpito circa duecentocventisei mila persone. Almeno quarantamila rifugi sono stati danneggiati o distrutti dall'inizio di novembre, mentre cinque persone, tra cui tre bambini, sono morte nel crollo di un terrapieno sulle tende degli sfollati. Medici Senza Frontieri chiede a Israele di revocare urgentemente le restrizioni all'ingresso di tende, coperte, carburante e materiali per costruire ripari sicuri, avvertendo che le persone non possono sopportare un quarto inverno in queste condizioni disumane.

Appelli diplomatici e prospettive future

Si moltiplicano gli appelli internazionali per rimuovere gli ostacoli all'ingresso degli aiuti. Il dodici novembre, cinquanta Paesi, tra cui l'Italia, hanno chiesto a Israele di allentare le restrizioni. Londra, Roma, Ottawa e Canberra hanno denunciato il blocco ai confini con la Striscia di centocinquantamila tende e altri materiali essenziali. Inoltre, l'ex parlamentare Raniero La Valle, il fondatore della Comunità di Sant'Egidio Andrea Riccardi e l'ex presidente della Corte costituzionale Gustavo Zagrebelsky hanno chiesto al governo italiano di inviare a Gaza unità disarmate della Marina militare, sul modello della missione umanitaria in Albania del 1997, citando la tradizione italiana di soccorso che supera ogni considerazione politica.