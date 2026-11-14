Collasso sistema traffico aereo USA: bloccati voli e caos aeroporti

Il blocco nazionale dei voli USA ha causato il caos aeroportuale per guasti alle comunicazioni. I voli riprendono gradualmente con migliaia di passeggeri bloccati.

Il blocco nazionale dei voli negli Stati Uniti è stato il risultato di un guasto critico ai sistemi di comunicazione nei centri di controllo del traffico aereo, generando il caos negli aeroporti e causando l'interruzione più lunga delle attività aeree dai tempi degli attentati dell'11 settembre 2001. Il Segretario ai Trasporti Sean Duffy ha annunciato che lo spazio aereo statunitense è stato ufficialmente riaperto alle 20:15 ora della costa orientale, corrispondenti alle 01:15 GMT, avvertendo che il ritorno alla normalità avverrà in modo graduale e che le compagnie aeree necessiteranno di tempo per ripristinare le operazioni regolari.

Dettagli tecnici del guasto e numeri del caos

Secondo i dati forniti da FlightRadar24, oltre 6.600 voli sono stati cancellati e 8.600 hanno subito ritardi durante l'incidente; per la giornata di domenica, si contano già ulteriori 1.500 cancellazioni. Gli analisti del settore dell'aviazione hanno sottolineato che il blocco nazionale, durato quattro ore, potrebbe compromettere i programmi di volo delle compagnie aeree per diversi giorni, aggravando la situazione economica per il settore. Duffy ha reso noto che decine di migliaia di passeggeri sono rimasti bloccati negli aeroporti di tutto il Paese, segnando un momento critico per l'infrastruttura di trasporto statunitense.

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Posizioni dei leader e responsabilità politiche

Il Segretario ai Trasporti ha inoltre riferito di aver incontrato, insieme al Segretario alla Sicurezza Interna Markwayne Mullin, il Presidente Donald Trump nello Studio Ovale per discutere dell'accaduto e delle misure da adottare. Duffy ha spiegato che le criticità sono iniziate alle 15:36, quando i centri di controllo del traffico aereo hanno riscontrato instabilità nei sistemi radar e di comunicazione. Il Segretario ha precisato che i router e gli switch sono stati sovraccaricati di dati, generando incongruenze nelle informazioni trasmesse, il che ha portato alla decisione di sospendere il sistema per garantire la sicurezza.

Impatto reale e conseguenze per i passeggeri

Sebbene Duffy abbia confermato che il problema immediato è stato risolto e che il traffico aereo è sicuro, ha avvertito che è necessario un profondo rinnovamento del sistema di controllo del traffico aereo, ormai datato, per prevenire il ripetersi di simili disservizi. Duffy ha criticato il Congresso per non aver finanziato un nuovo sistema che, a suo dire, avrebbe potuto prevenire tali interruzioni, chiedendo lo stanziamento di 50 miliardi di dollari per la sua modernizzazione. La Casa Bianca e il Dipartimento dei Trasporti avevano già sollecitato il Congresso ad approvare 30,1 miliardi di dollari per l'ammodernamento degli aeroporti e delle infrastrutture di controllo del traffico aereo del Paese, descritti come incredibilmente obsoleti.

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Indagini sull'origine tecnica del malfunzionamento

Il segretario alla Sicurezza Interna, Markwayne Mullin, ha dichiarato che finora non vi è alcuna prova che l'interruzione sia stata causata da un attacco informatico o da un sistema di intelligenza artificiale fuori controllo, sebbene gli investigatori non abbiano escluso nessuna delle due ipotesi. Mullin ha affermato che sembra trattarsi di un problema di natura tecnica e che la National Security Agency sta collaborando con il Dipartimento della Sicurezza Interna alle indagini. Secondo due funzionari del settore aereo, l'interruzione sembrerebbe aver coinvolto una rete di telecomunicazioni gestita da L3Harris Technologies, che gestisce frequenze radio critiche utilizzate dai controllori di volo per comunicare con i piloti, mentre L3Harris non ha risposto a una richiesta di commento.

Situazione negli aeroporti e risarcimenti

Sebbene il blocco a terra dei voli sia stato revocato, i disagi per i passeggeri erano tutt'altro che terminati. Da Boston a Seattle, da New York a Los Angeles, i passeggeri hanno affollato le sale partenze e i banchi delle compagnie aeree, mentre si accumulavano ritardi e cancellazioni e gli aerei restavano fermi ai gate. Migliaia di passeggeri, come Edward Kargbo e Louise Maher, si sono ritrovati bloccati in aeroporto per la notte, costretti a riprogrammare i propri viaggi. Le compagnie aeree statunitensi non saranno tenute a risarcire i passeggeri rimasti a terra, poiché i vettori non sono responsabili dei guasti ai sistemi della Federal Aviation Administration.