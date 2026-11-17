Guasti tecnici colpiscono NSA, aviation e finanza USA. Il presidente Trump minimizza, il senatore Hawley parla di coincidenze improbabili tra interruzioni critiche.

Una serie di gravi interruzioni tecnologiche ha colpito negli ultimi giorni i sistemi critici degli Stati Uniti, compromettendo le comunicazioni email di numerose aziende, bloccando migliaia di voli aerei e intaccando il sistema bancario nazionale. Il 17 novembre 2026, le anomalie si sono estese all'Agenzia per la Sicurezza Nazionale ( NSA), costringendo l'ente a riconoscere un calo temporaneo delle prestazioni durante una manutenzione di routine, pur affermando che le capacità operative essenziali siano rimaste funzionanti. Questa ondata di instabilità digitale ha stimolato un acceso dibattito politico e tecnico, con autorità federali e membri del Congresso che cercano di determinare se si tratti di una serie sfortunata di errori di aggiornamento o di un sintomo più profondo di vulnerabilità infrastrutturale.

Impatto Su Aviazione E Servizi Nazionali

Le conseguenze di questi guasti sono state immediatamente tangibili per il pubblico e le istituzioni. L'Amministrazione Federale dell'Aviazione degli Stati Uniti (FAA) ha emanato un divieto di decollo nazionale durato quattro ore e mezza, segnando l'interruzione più lunga del traffico aereo americano dalla data degli attacchi dell'11 settembre 2001. Il blocco ha interessato gravemente le operazioni all'aeroporto Nazionale Ronald Reagan di Arlington, in Virginia, dove la torre di controllo ha dovuto gestire le conseguenze di problemi nelle comunicazioni del traffico aereo.

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Oltre all'aviazione civile, anche il settore bancario ha subito ripercussioni significative. Lunedì, un problema software presso JPMorgan Chase ha interrotto alcuni servizi finanziari, mentre United Airlines ha segnalato un fallimento tecnologico che ha ritardato circa 150 voli nella stessa giornata. Giovedì, un guasto di Microsoft aveva già interrotto molti dei suoi servizi, inclusi le email, avviando una sequenza di malfunzionamenti che hanno continuato a manifestarsi ogni giorno lavorativo successivo, raggiungendo l'apice con le interruzioni dell'NSA e di Apple.

Posizioni Istituzionali E Dichiarazioni Ufficiali

La risposta dell'amministrazione del presidente Donald Trump è stata caratterizzata da un netto tentativo di minimizzare la gravità degli eventi. Intervistato a Manila durante un incontro con l'Associazione delle Nazioni dell'Asia Sudorientale, il presidente ha definito questi incidenti come eventi naturali che accadono alle grandi potenze, affermando che "è come quando sei grande e potente, e hai tutti i soldi. Cose come queste succedono. Va bene". Questa posizione è stata fortemente contrastata dal senatore repubblicano del Missouri Josh Hawley, che ha definito la coincienza tra i vari fallimenti come "la più grande coincidenza nella storia del mondo", chiedendo maggiore trasparenza sulle cause reali.

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Il Segretario di Stato Marco Rubio, che ricopre anche il ruolo di consigliere per la sicurezza nazionale, ha riconosciuto che la situazione era "sconvolgente" ma ha assicurato che i vari incidenti non erano correlati. Rubio ha aggiunto: "Non abbiamozero prove o motivi per credere che questi casi isolati abbiano a che fare con attori nefasti, cybercriminali, un altro stato o un attore maligno di qualsiasi tipo". L'Ufficio del Direttore dell'Intelligenza Nazionale, guidato da Jay Clayton, ha fornito un'analisi tecnica che supporta la teoria dei guasti non intenzionali. Clayton ha dichiarato a Fox Business che non vedono "gli indizi di un attacco informatico coordinato" né "attività sponsorizzata da uno stato".

Analisi Tecnica E Cause Delle Interruzioni

Le indagini tecniche hanno individuato nelle procedure di aggiornamento e patch di sicurezza le principali cause delle interruzioni. Jay Clayton ha attribuito il guasto dell'NSA ai patch deployati per una vulnerabilità PHP scoperta utilizzando l'intelligenza artificiale il mese precedente. Questa vulnerabilità avrebbe potuto permettere agli hacker di assumere il controllo remoto dei server, ma i problemi derivanti dalle patch di correzione hanno causato il collasso temporaneo dei servizi. Clayton ha spiegato che "tutti riconoscono che è arrivato il momento di aggiornare i sistemi", ma che gli aggiornamenti non sempre si reintegrano come previsto, specialmente durante le transizioni tra sistemi diversi.

Anche il colosso della tecnologia Apple ha confermato che il proprio guasto, che ha interessato iCloud e Apple Pay, non era causato da un attacco informatico ma da un aggiornamento interno. L'esperta di cybersecurity Cynthia Kaiser, ex funzionario dell'FBI e attuale vicepresidennte senior del Ransomware Research Center di Halcyon, ha sottolineato quanto le infrastrutture digitali siano interconnesse. Ha osservato che "un singolo guasto tecnico o un aggiornamento software può avere effetti a cascata con conseguenze sproporzionate sui sistemi critici", evidenziando la fragilità della catena digitale moderna.

Prospettive Future E Minacce Cybernétiques

Nonostante la rassicurazione ufficiale sull'assenza di un attacco coordinato, il contesto delle minacce informatiche rimane preoccupante. Marsh, un'assicuratrice, ha riportato che i propri clienti hanno segnalato 105 incidenti informatici nelle ultime due settimane di ottobre, più del doppio dei 48 registrati nello stesso periodo di maggio. Gli esperti temono che gli strumenti di intelligenza artificiale stiano alimentando un aumento delle attività cybernétiques, con le aziende di sicurezza che documentano regolarmente hacker che utilizzano l'IA per lanciare dozzine di intrusioni simultaneamente. Questi guasti ripetuti potrebbero quindi agire da catalizzatori per attacchi più sofisticati in un futuro prossimo.