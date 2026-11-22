A Colle Oppio, nel cuore di Roma, arrivano due piste gratuite di pattinaggio e curling. Il taglio del nastro è fissato per venerdì 4 dicembre alle 16.30 con Sport e Salute.

Le piste di pattinaggio e curling gratuite arrivano a Colle Oppio, nel centro di Roma, con vista sul Colosseo. Il taglio del nastro è in programma venerdì 4 dicembre alle 16.30, alla presenza del ministro per lo Sport e del presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma. L'inaugurazione sarà anche l'occasione per incontrare medagliati olimpici e ambassador dello sport.

Il nuovo impianto invernale si inserisce nello spazio Sport Illumina, un'area pubblica sottratta al degrado che da alcuni anni offre ai cittadini occasioni di incontro e socialità legate all'attività sportiva. Con l'aggiunta delle due piste, il sito diventa un punto di riferimento per chi vuole praticare sport durante la stagione fredda.

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Come funzionano le piste di Colle Oppio

Le piste di Colle Oppio offrono due discipline sul ghiaccio: pattinaggio e curling. L'accesso è gratuito, un elemento che, secondo quanto dichiarato dai promotori, permette a chiunque di avvicinarsi a sport diversi senza costi di ingresso.

Lo spazio Sport Illumina, già frequentato dagli appassionati, viene così esteso con attività invernali che ne ampliano la funzione. La struttura è pensata come un hub dello sport aperto a tutti, con la possibilità di provare discipline che spesso richiedono impianti non facilmente accessibili.

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Le parole del presidente di Sport e Salute

Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, ha indicato Colle Oppio come esempio concreto della strategia della società: restituire alla città spazi pubblici attraverso lo sport, rendendoli luoghi vivi e aperti. Secondo Mezzaroma, le due piste non aggiungono soltanto due impianti, ma offrono a bambini, ragazzi e famiglie la possibilità di provare e praticare gratis sport differenti.

Nel suo intervento, Mezzaroma ha collegato lo sport a valori di movimento, inclusione, benessere e rigenerazione urbana. Ha inoltre sottolineato che un luogo torna a vivere davvero quando le persone lo frequentano, lo condividono e lo sentono come proprio.

Cosa cambia per famiglie e cittadini

Per le famiglie romane, l'apertura delle piste significa poter praticare pattinaggio e curling senza sostenere spese di accesso, in un'area centrale della città. Il progetto è rivolto in particolare a bambini, ragazzi e nuclei familiari, come indicato dagli stessi organizzatori.

Il percorso parte dunque dall'inaugurazione di venerdì 4 dicembre alle 16.30. Dopo il taglio del nastro, l'impianto sarà aperto alle attività previste per la stagione invernale, con l'obiettivo dichiarato di trasformare Colle Oppio in un luogo di incontro quotidiano per la città.