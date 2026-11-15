Collisione Aerei Miami: Boeing 737 e 767 Incidente, Indagine FAA

Grave incidente aereo a Miami tra Boeing 737 Copa e 767 UPS. Due feriti lievi, indagini FAA in corso per le cause della collisione sui taxiway.

Un incidente aereo ha scosso l'aeroporto internazionale di Miami, causando un'interruzione temporanea delle operazioni e un'ondata di caos nei voli nazionali. La collisione è avvenuta tra un aereo della Copa Airlines e un velivolo della UPS, lasciando due persone con ferite lievi e scatenando un'indagine ufficiale.

Dettagli Tecnici Collisione a Miami

La Federal Aviation Administration ha confermato che l'incidente ha coinvolto un Boeing 737 della Copa Airlines e un Boeing 767 della UPS. L'impatto si è verificato alle 21:15 ora locale, durante le fasi di rullaggio degli aerei.

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Secondo le prime ricostruzioni, il Boeing 737 della Copa Airlines stava rullando dopo essere atterrato da Panama. Contemporaneamente, il Boeing 767 della UPS si stava preparando al decollo verso Bogotà, in Colombia.

L'estremità dell'ala sinistra del Boeing 737 ha colpito il muso del Boeing 767. Le foto scattate sul posto mostrano danni visibili al muso del velivolo UPS, con pannelli accartocciati e ampie deformazioni strutturali.

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Posizioni Attori e Dichiarazioni Ufficiali

Greg Chin, direttore delle comunicazioni dell'aeroporto internazionale di Miami, ha fornito la prima conferma dei dettagli dell'accaduto alla televisione CNN. Ha precisato che l'urto è avvenuto a bassa velocità all'intersezione di due taxiway.

La Federal Aviation Administration ha dichiarato che i controllori del traffico aereo avevano dato istruzioni all'equipaggio della UPS di dare la precedenza al volo della Copa Airlines. Nonostante le indicazioni, la collisione non è stata evitata.

UPS ha rilasciato una dichiarazione ufficiale affermando di essere impegnata a collaborare pienamente con le autorità competenti per determinare le cause precise dell'incidente e ricostruire la dinamica degli eventi.

Testimonianze Passeggeri e Reazioni

Cesar Ferreira, passeggero a bordo del volo Copa Airlines, ha raccontato i momenti immediatamente successivi all'impatto. Ha descritto un brusco scossone laterale sentito all'interno della cabina durante il rullaggio a velocità normale.

Il passeggero ha riferito di aver sentito il brusio intorno a sé intensificarsi, seguito da un grido collettivo e dall'impatto vero e proprio. Alcuni viaggiatori sono andati nel panico, ma l'equipaggio della Copa è intervenuto prontamente.

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La compagnia aerea ha sottolineato che l'equipaggio è riuscito a far rimanere seduti tutti i presenti, mitigando il terrore immediato. La Copa Airlines ha espresso rammarico per i disagi causati ai passeggeri, ribadendo che la sicurezza rimane la massima priorità.

Conseguenze Immediate e Prossimi Passi

L'incidente si è verificato solo un giorno dopo un evento nazionale che aveva già causato cancellazioni di massa e un generale caos nei viaggi aerei negli Stati Uniti. Questo nuovo episodio ha ulteriormente stressato il sistema del trasporto aereo americano.

Non ci sono segnalazioni di feriti gravi per i due incidenti separati. Tuttavia, la collisione a Miami ha richiesto interventi tecnici immediati per smaltire i detriti e verificare l'integrità strutturale dei velivoli coinvolti.

La Federal Aviation Administration ha avviato un'indagine formale sull'accaduto per stabilire eventuali responsabilità operative o errori di comunicazione. I dettagli completi della relazione saranno disponibili dopo l'analisi dei dati dei voli.