Collisione tra due treni a nord di Londra: numerosi feriti e servizi sospesi

Un grave incidente ferroviario tra due convogli a nord di Londra ha causato molti feriti. I soccorsi sono in corso e il traffico ferroviario è stato interrotto.

Un grave incidente ferroviario è avvenuto venerdì 19 giugno a circa 60 miglia a nord di Londra , nella zona di Bedford, dove due treni sono entrati in collisione causando numerosi feriti.

La Polizia dei Trasporti britannica ha confermato di essere intervenuta dopo le segnalazioni di uno scontro tra due convogli, uno dei quali sembra aver tamponato l'altro. Un video diffuso sui social media mostra la parte anteriore di un treno incastrata nella parte posteriore del secondo, con entrambi i mezzi ancora sui binari. Le immagini hanno rapidamente fatto il giro del web, destando preoccupazione e allarme tra la popolazione.

Il Servizio di ambulanza dell'Inghilterra orientale ha mobilitato diverse risorse, compresa un'eliambulanza, per soccorrere i feriti sul posto, situato sulla linea ferroviaria a sud di Bedford. Le autorità hanno esortato la popolazione a evitare la zona per consentire le operazioni di soccorso. La ministra dei Trasporti, Heidi Alexander, ha espresso su X la sua profonda preoccupazione per l'accaduto, promettendo che verranno fatti tutti gli accertamenti necessari.

Anche i vigili del fuoco del Bedfordshire sono intervenuti con squadre specializzate per gestire l'emergenza e garantire la sicurezza dell'area. L'incidente ha avuto immediate ripercussioni sul traffico ferroviario. L'operatore East Midlands Railway ha annunciato la sospensione di tutti i servizi da e per Londra per il resto della giornata, mentre Thameslink ha segnalato il blocco totale delle linee tra Luton e Bedford a causa del problema in corso di accertamento.

I passeggeri sono stati invitati a cercare percorsi alternativi o a rimandare i viaggi. Le indagini sono in corso per determinare le cause della collisione, mentre le squadre di soccorso continuano a lavorare senza sosta per assistere i feriti e ripristinare la sicurezza della tratta. Questo incidente riaccende il dibattito sulla sicurezza ferroviaria nel Regno Unito, dove episodi di questo tipo sono rari ma hanno spesso conseguenze gravi





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