Collisione tra treni in Indonesia: il bilancio sale a sette morti e 81 feriti

Un tragico incidente ferroviario a Bekasi, in Giava Occidentale, ha causato sette vittime e 81 feriti. I soccorritori stanno lavorando per estrarre i sopravvissuti intrappolati nei rottami, mentre le autorità indagano sulle cause dell'incidente.

Un membro dell’Agenzia nazionale di ricerca e soccorso indonesiana (BASARNAS) è stato fotografato vicino a un treno danneggiato a seguito di una collisione tra due convogli avvenuta nella tarda serata di lunedì 28 aprile 2026 a Bekasi , nella provincia di Giava Occidentale , in Indonesia.

Secondo quanto riportato da fonti ufficiali, il bilancio delle vittime è salito a sette, con altri 81 feriti, mentre i soccorritori erano impegnati in un’operazione delicata per estrarre i sopravvissuti intrappolati tra i rottami. Mohammad Syafii, direttore generale di BASARNAS, ha spiegato durante una conferenza stampa che l’intervento richiedeva competenze specifiche per evitare ulteriori danni ai feriti.

Alcuni sopravvissuti, ancora vivi ma bloccati dalle strutture metalliche dei vagoni, erano in attesa di essere liberati con l’ausilio di attrezzature speciali come smerigliatrici angolari. Bobby Rasyidin, amministratore delegato della società ferroviaria statale PT KAI, ha confermato che l’incidente è stato causato da una serie di eventi concatenati: un taxi parcheggiato sui binari è stato investito dal treno di linea, che a sua volta è stato colpito da un treno a lunga percorrenza.

La compagnia di taxi Green SM Indonesia, affiliata al gruppo vietnamita Vingroup, ha dichiarato di aver fornito le informazioni necessarie alle autorità per le indagini. L’Indonesia, dove gli incidenti ferroviari sono purtroppo frequenti, ha visto negli ultimi anni un aumento degli eventi tragici legati ai trasporti su rotaia. Solo nel 2024, un altro scontro tra treni nella stessa regione aveva causato quattro morti e decine di feriti.

Il Comitato nazionale per la sicurezza dei trasporti (KNKT) è già al lavoro per accertare le cause dell’incidente e prevenire futuri disastri. Intanto, le operazioni di soccorso proseguono senza sosta, con l’obiettivo di salvare il maggior numero possibile di vite umane





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