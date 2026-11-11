Colloqui Abu Dhabi: Putin e Zelensky incontrano i mediatori USA il 18 dicembre

Seguiti dei vertici ad Abu Dhabi, mediatori americani incontrano Putin a Mosca e Zelensky a Dublino. L'Ucraina cerca una finestra di pace entro il 2027.

Si è conclusa ad Abu Dhabi la seconda e ultima giornata dei colloqui trilaterali che hanno riunito le parti interessate al processo di negoziazione. Questa riunione finale ha segnato un punto di svolta logistico per i diplomati occidentali coinvolti nel tentativo di stabilizzare la regione. I mediatori americani, attori centrali in questo scenario complesso, preparano ora un intenso itinerary di incontri bilaterali per valutare i progressi realizzati.

Piano diplomatico Mosca e Dublino il 18 dicembre

I mediatori americani si recheranno immediatamente a Mosca per fare il punto sui negoziati con il presidente Vladimir Putin. Questa tappa è fondamentale per comprendere la posizione russa dopo le discussioni concluse negli Emirati Arabi Uniti. Successivamente, il team statunitense si sposterà a Dublino per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Zelensky si trova attualmente in Irlanda perché partecipa al vertice europeo informale, una sede strategica per coordinare le risposte politiche del continente.

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Posizioni europee e attori coinvolti nella crisi

Il premier estone Kristen Michal ha espresso un giudizio netto riguardo alla necessità di un inviato speciale per i futuri colloqui tra Ucraina e Russia a Dublino. Michal ha dichiarato all'Agenzia France-Presse che l'Europa non ha bisogno di nominare un rappresentante ad hoc per questa fase delicata. La posizione di Kiev e Washington aveva inizialmente invitato l'Unione Europea a scegliere un mediatore dedicato per facilitare il dialogo. Tuttavia, il governo estone ritiene che le strutture esistenti siano già sufficienti a gestire la diplomazia.

Identità dei possibili rappresentanti dell'UE

Il primo ministro estone ha aggiunto che si può dire di avere già un accordo sui nomi per i ruoli chiave di leadership europea. Questa affermazione fa riferimento specifico al presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa e alla rappresentante per gli Affari Esteri Kaja Kallas. L'indicazione di queste figure suggerisce che l'Unione Europea potrebbe non dover procedere con nuove nomine, ma contare su leader già riconosciuti. Queste personalità sono considerate pronti a rappresentare gli interessi comuni degli stati membri nelle trattative.

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Escalation militare e attacchi missilistici recenti

Mentre la diplomazia avanza, la situazione sul campo continua a rimanere estremamente tesa e pericolosa per la popolazione civile. La Russia ha condotto un nuovo attacco tramite il lancio di missili balistici contro la capitale ucraina Kiev. L'Agenzia Kyiv Independent è stata la prima a riportare la notizia di questa operazione militare di grande impatto. Le esplosioni sono state chiaramente udite nella città intorno all'una di notte, orario locale, che corrisponde alla mezzanotte italiana.

Impatto strategico e finestre temporali future

Poco prima del lancio dei missili, l'Aeronautica ucraina aveva già annunciato l'avvicinarsi dei proiettili balistici russi sulla regione. Questa preallarme ha dato poco tempo ai sistemi di difesa e alla popolazione per mettersi in sicurezza. A seguire numerose altre esplosioni sono state registrate in varie aree a nord-ovest del territorio. Nonostante questa ondata di violenza, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso parole positive sull'avanzamento del lavoro diplomatico. Zelensky ha sottolineato che esiste una finestra di opportunità entro il 2027 per ottenere un risultato concreto. Questa scadenza temporale rappresenta un orizzonte realistico per chiudere il conflitto, a patto che le parti mantengano l'impegno negoziale. I prossimi passi dipenderanno dagli esiti degli incontri con Putin e dalle reazioni mosse dalla leadership ucraina.