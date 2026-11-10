Colloqui Abu Dhabi: Russia, Usa e Ucraina negoziano, Italia e Europa sostengono Kiev

Iniziati i negoziati ad Abu Dhabi tra Russia, Usa e Ucraina. L'Italia ribadisce il pieno sostegno a Kiev, mentre Trump spinge per la fine del conflitto in Ucraina.

Sono iniziati ad Abu Dhabi i colloqui trilaterali tra Russia, Stati Uniti e Ucraina, un evento diplomatico di grande rilevanza internazionale che vede la partecipazione di inviati di alto livello. L'Italia ha ribadito il pieno sostegno alla sovranità ucraina, mentre il presidente eletto Donald Trump esercita pressioni per una rapida risoluzione del conflitto che ha sconvolto l'Europa.

Fonti interne negli Stati Uniti e in Ucraina indicano che la sconfitta di Donald Trump nelle elezioni di metà mandato ha conferito nuova urgenza alla necessità di chiudere la guerra in Ucraina. L'Economist sottolinea che l'arrivo della maggioranza democratica in entrambe le camere del Congresso a gennaio crea una scadenza precisa per i principali negoziatori americani, Steve Witkoff e Jared Kushner.

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Questa dinamica politica potrebbe costringere i due inviati a confrontarsi presto con possibili indagini per presunti conflitti di interesse, accelerando così le loro azioni diplomatiche. Gli Stati Uniti stanno inoltre valutando l'idea di ridisegnare i confini amministrativi delle regioni ucraine, un aspetto delicato che potrebbe influenzare l'esito finale delle trattative in corso.

Posizione di Rubio e supporto europeo

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato a Parigi che gli Stati Uniti non sono mai stati contrari a colloqui diretti tra Europa e Russia sulla guerra in Ucraina. Rispondendo a una domanda dei giornalisti sull'ipotesi sostenuta da Jared Kushner, Rubio ha precisato che sono stati i russi finora a non voler partecipare a tali dialoghi diretti.

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Ha ricordato che i consiglieri per la sicurezza nazionale di Germania, Regno Unito e Francia sono presenti ad Abu Dhabi, anche se al momento non siedono al tavolo dei negoziati principali. Rubio ha definito positivo il rilancio dei colloqui trilaterali, affermando che è meglio avere colloqui che non averne, pur riconoscendo le difficoltà nel raggiungere risultati concreti.

L'Italia ha partecipato alla riunione di coordinamento con gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, che ha preceduto l'avvio dei colloqui trilaterali. All'incontro hanno partecipato rappresentanti dell'Ucraina, dei Paesi E4 (Germania, Francia, Italia e Regno Unito), della Nato e dell'Ue, segnando una presenza coordinata occidentale.

Mandato chiaro per l'Europa

Fonti di Palazzo Chigi spiegano che il negoziato sull'Ucraina tocca sempre più da vicino la sicurezza dell'intero continente. Molti elementi di un accordo complessivo dipendono da decisioni europee, tra cui garanzie di sicurezza, ricostruzione, sanzioni e percorso europeo dell'Ucraina. Per questo l'Europa deve parlare con una voce sola.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha chiesto nella lettera indirizzata al presidente Antonio Costa di discutere il tema in occasione del Consiglio europeo informale di Dublino. L'obiettivo è arrivare a una decisione al Consiglio europeo di dicembre, con un mandato chiaro e condiviso per rappresentare gli interessi continentali.

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L'Eliseo ha confermato che la Francia è rappresentata da Emmanuel Bonne e Xavier Chatel, sottolineando che la ricerca della pace in Ucraina e la sicurezza in Europa sono indissolubilmente legate. Non può esserci un accordo duraturo in Ucraina senza tenere conto della sicurezza europea, né un accordo sulla sicurezza in Europa senza gli europei.

Prossimi passi e impatto concreto

Media russi, come Ria Novosti, confermano che i colloqui iniziano oggi ad Abu Dhabi nell'ambito del cosiddetto formato di Miami, accettato da russi, americani e ucraini. L'Europa è quindi presente in un formato E3, a livello di consiglieri per la sicurezza nazionale, che riunisce francesi, britannici e tedeschi, insieme alle istituzioni europee e alla Nato.

Gli Stati Uniti stanno valutando il ridisegno dei confini amministrativi delle regioni ucraine, una mossa che potrebbe definire la mappa territoriale post-bellica. Questa considerazione si intreccia con le pressioni interne politiche su Witkoff e Kushner, costretti a una celerità decisionale dettata dalla transizione di potere a Washington.

L'Italia ha partecipato questa mattina ad Abu Dhabi, con il Consigliere per la sicurezza nazionale Fabrizio Saggio, ribadendo il sostegno agli sforzi statunitensi per riportare le parti al tavolo negoziale. Le parti si impegnano ora a organizzare il seguito del processo, assicurandosi che gli interessi e le preoccupazioni degli europei siano pienamente presi considerazione nei negoziati futuri.