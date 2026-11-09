Colloqui Abu Dhabi: Zelensky, von der Leyen e negoziati pace Ucraina

Volodymyr Zelensky e Ursula von der Leyen discutono la pace. I colloqui di Abu Dhabi vedono l'UE presente per mediazioni dirette tra Russia e Ucraina.

Le trattative per una risoluzione del conflitto in Ucraina assumono una svolta diplomatica cruciale con l'avvio dei colloqui ad Abu Dhabi. Volodymyr Zelensky è al centro di queste avanzate negoziali che vedono una forte partecipazione europea. La presenza dell'Unione Europea è confermata per sostenere i dialoghi mediati dagli Stati Uniti in corso nei Emirati Arabi Uniti.

Negoziati diretti Russia Ucraina

Jared Kushner, inviato speciale di Donald Trump, ha emphasized l'importanza dei contatti diretti tra la Russia e l'Europa. Il suo intervento sui social platform arriva nella vigilia degli incontri ufficiali. Kushner ha specificato di avere incontri separati con rappresentanti di Germania, Francia, Gran Bretagna e Italia.

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Rustem Umerov, capo negoziatore di Kiev, ha dichiarato che la delegazione ucraina parteciperà ai negoziati. Umerov ha annunciato incontri di coordinamento con i partner europei presenti sul posto. Il gruppo E4, formato da Regno Unito, Francia, Germania e Italia, sarà rappresentato.

Posizioni dell'Unione Europea

Ursula von der Leyen ha annunciato la posizione ufficiale della Commissione europea sui social. La presidente ha riferito di una telefonata con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La discussione ha riguardato gli sforzi di pace in corso e i colloqui di Abu Dhabi.

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von der Leyen ha confermato che l'Ue sarà presente insieme ai partner durante i negoziati. La presidente della Commissione ha anche ricordato di aver iniziato una visita nella regione del Mar Nero. Questo spostamento geografico sottolinea l'attenzione europea alla situazione geopolitica locale.

Questioni statistiche e dati militari

Parallelamente agli eventi diplomatici, emergono dati controversi sulle perdite militari. Un gruppo di hacker bielorussi, 'Cyberpartisans', sostiene di aver sottratto dati a Rosstat. L'agenzia statistica russa è stata accusata di nascondere il numero reale di decessi.

Il collettivo afferma di aver individuato 393.881 decessi legati ai combattimenti tra il 2022 e il 27 agosto 2026. Tale cifra include morti sul fronte in Ucraina ma non è stata confermata da fonti indipendenti. Rosstat nega categoricamente qualsiasi fuga di dati.

Un altro gruppo, 'Silent Crow', indica un totale di 450.100 decessi con un perimetro più ampio. Il loro calcolo include 14.160 militari deceduti al di fuori dei combattimenti diretti. I dati trasmessi ad organi di stampa sono destinati a verifiche esterne.